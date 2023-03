Qofte me krem kosi dhe hudhra

Tradita e kuzhinës shqiptare ofron një larmishmëri recetash e gatimesh speciale, nga ato që tërheqin oreksin me shijen e tyre fantastike.

Një prej këtyre recetave, qoftet me krem kosi është ndër gatimet me shijen më të përkryer që lezetosin tryezën kur i përgatit e shërben.

Përgatitja e qofteve dhe recetat e pafundme në kombinimin e tyre me perime nga më të ndryshme a me mish të grirë, të përgatitura thjeshtë e të shoqëruara me salcë domatesh, arrash e të tjera përbërës janë një mënyrë ideale për të kënaqur gjithë familjen.

Përgatitja e Qofteve me Krem Kosi

Përbërësit

Për qoftet

400 gr mish i grirë

1 kokërr qepë

4-5 thelpinj hudhra

Nenexhik

Një lugë gjelle majdanoz

Kripë

Piper

Vaj ulliri

Një vezë

Për kremin

2 kokrra vezë

2 gota me kos

1 gotë me lëng mishi ose ujë

1 lugë gjelle me miell

1 lugë gjelle me gjalpë

kripë

Përgatitja

Përgatitet masa e qofteve si zakonisht por në vend të bukës i hidhet pak miell, pastaj hidhen mishi i grirë, veza, qepa, hudhrat, majdanozi, kripa dhe piperi.

Pasi përpunohet brumi, priten disa copëza të vogla për çdo racion.

Secilës prej copëzave të qofteve t’u jepet një formë sferike e cila nuk duhet të jetë më shumë se një kokërr arrë.

Më pas të gjitha qoftet i kalojmë në miell dhe i skuqim në vaj të nxehtë.

Pasi janë skuqur të gjitha qoftet, në tigan hedhim miellim dhe e kaurdisim derisa të zverdhet.

Më pas shuhet me lëng mishi ose me ujë në mungesë të tij. E largojmë nga zjarri dhe shtojmë në të vezët e rrahura me kosin, u shtohet kripë dhe u hidhet qofteve sipër. Kalohet pak në zjarr derisa kremi të mpikset.

Spërkatet me gjalpë dhe pak hudhër të shtypur dhe shërbehet e ngrohtë e ndarë, në pjatanca dhe me pak majdanoz të grirë hollë sipër.