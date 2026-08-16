Qofte me Lëng

Janë disa gatime tipike të zonave të ndryshme të Shqipërisë të cilat spikasin me shijen unike të tyre, të plotë dhe karakteristike.
Receta të cilat brez pas brezi lartësohen me shijen e tyre në çdo sofër e tryezë shqiptare.
E tillë është receta e amvisave shqiptare, një gatim i vjetër po aq sa edhe historia e Shqipërisë.
Shoqëroni këtë supë shije plotë me sallata të freskëta të stinës, byrekë të ndryshëm apo edhe me pak nga zahiretë fantastike shqiptare.
Me shumë pak përbërës, të cilët me lehtësi gjenden në çdo kuzhinë çdo kush mund të përgatisë këtë recetë tradicionale vet në shtëpi për t’i ofruar familjes një vakt fantastik e mbresëlënës për shijen.
Përbërësit
(Përbërësit përzgjidhen në bazë të personave në familje. Përbërësit më poshtë janë për katër persona)
Për përgatitjen e qofteve
250 gr mish i grirë
1 kokërr qepë
Gjysmë filxhani çaji me oriz
Një e bardhë veze 1 lugë gjelle gjalpë pa kripë ose vaj ulliri
3 gota me ujë
Majdanoz i freskët
Kripë
Piper
Për përgatitjen e supës
Lëngun e një kokrre limoni
Një gotë ujë
2 të verdha vezësh
Një lugë gjalpë i shkrirë ose vaj ulliri
Përgatitja e Pasha Qofteve
Në një tenxhere hedhim ujin bashkë me orizin dhe i lëmë të zjejnë për 15 minuta.
Më pas i heqim nga zjarri dhe orizin e kullojmë nga uji duke e lënë mënjanë në një tas.
Më pas grijmë qepët hollë dhe e hedhim tek tasi ku kemi hedhur orizin e kulluar, shtojmë mishin e grirë, bashkë me të bardhën e vezës, kripën, piperin dhe majdanozin e freskët.
I përzjejmë mirë të gjitha bashkë derisa masa të bëhet e njëtrajtshme.
Më pas, njomim duart me ujë dhe ndajmë masën në qoftë të vogla në madhësinë e një kokërr arre.
Nga ana tjetër, hedhim në një tigan dy gota me ujë, pak gjalpë ose vaj ulliri dhe shtojmë me kujdes qoftet duke i lënë të zjejnë në zjarr të ngadaltë për gjysmë ore.
Ndërkohë nisim përgatitjen e supës.
Rrahim të verdhat e vezës bashkë me lëngun e limonit dhe ujin dhe në mënyrë të ngadaltë i’a shtojmë tenxheres ku kanë zjerë qoftët.
I përzjejmë më shumë kujdes që të mos prishet forma e qofteve.
Tenxheren e heqim nga zjarri dhe e servirim të ngrohtë.
Sipër mund të shtojmë pak pika gjalpi të shkrirë ose pika vaj ulliri si dhe majdanoz të grirë hollë.
*Për një gatim më të shëndetshëm, përdorni vaj ulliri në vend të gjalpit.