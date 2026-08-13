Biskota me Kos

Shija e mirë dhe e thjeshtë e biskotave nuk ka të krahasuar me asnjë ëmbëlsirë tjetër.
Madje janë ndër të paktat versione të shëndetëshme të gatimeve të ëmbla e plot shije.
Të lehta si një shije ashtu dhe në përgatitje i gjeni të shpjeguara hap pas hapi më poshtë.
Përbërësit
300 gr miell
1 vezë
50 ml vaj
120 ml kos
90 gr sheqer
8 gr fryrës për ëmbëlsira
lëkura e një limoni e grirë
kripë
vanilje
Përgatitja
Për të nisur me përgatitjen e kësaj recete AgroWeb.org ju këshillon që të zgjidhni një enë të thellë.
Në të hidhni miellin, fryrësin për ëmbëlsira dhe shumë pak kripë.
Duke përzier shtoni të gjithë sheqerin edhe vezën.
Kur të jetë formuar një masë me kokrriza brumi, shtoni kosin, bashkë me vajin dhe ekstraktin e vaniljes sipas dëshirës.
Përzieni mirë derisa brumi të jetë trashur dhe sheqeri të shkrijë e më pas grini lehtë lëkurën e një limoni për më shumë shije.
Në këtë pikë, punojeni brumin me duar derisa të përfitoni një masë të trashë që nuk ngjit.
Më pas merrni topa të vegjël brumi rreth 30 gr secili, rrotullojini me duar dhe bëjini si rrathë të vegjël të sheshtë.
Biksotat tuaja duhet të ngjajnë si një O e vogël, por sipas dëshirës mund t’i prisni edhe në forma të tjera.
Bëjeni këtë me të gjithë masën e brumit që keni dhe zgjidhni një tavë pjekje.
Shtrojeni atë me letër furre dhe vendosni sipër biskotat njëra pas tjetrës.
Bëni kujdes që biskotat të kenë pak hapsirë nga njëra tjetra, në mënyrë që të mos ngjiten brenda në furrë.
Më pas futini të piqen në temperaturë 180 gradë C për 20-25 minuta.
Kur të kenë marrë ngjyrë të artë, nxirrini ato dhe shërbejini të ngrohta me pak sheqer pluhur sipër.
Shoqerojini me çaj, mjaltë apo reçel.