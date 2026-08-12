Supë me patate dhe thjerrëza

PËRBËRËSIT: 1-2 litra lëng perimesh, 2 patate, një tufë majdanoz, 1 karotë, 1 degë selino, 6 gjethe lakre, 200 g thjerrëza të kuqe, ½ qepë dhe 1 bustinë shafran Indie.
PËRGATITJA: Lini në ujë thjerrëzat për dy orë. Lani patatet, qërojini dhe pritini në kubikë. Grini qepën, karotën dhe selinon dhe skuqini bashkë në një tenxhere me pak vaj ulliri. Shtojuni perimeve të skuqura thjerrëzat dhe patatet. Përziejini mirë dhe shtoni 6 gjethet e lakrës. Shtoni brodon e nxehtë dhe ziejeni supën për 30 minuta. Merrni disa garuzhde nga supa (pa gjethet e lakrave), hidhini në frulator së bashku me bustinën e shafranit dhe formoni një krem. Shtojani këtë krem supës. Ziejeni edhe 10 minuta. Në fund shtojini pak piper dhe një tufëz majdanozi të freskët të grirë.