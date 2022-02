Qofte me mish qengji dhe darka e së shtunës është gati për 5 minuta

Nëse nuk e keni përgatitur akoma darkën, mos u shqetësoni pasi qoftet me mish qengji bëhen për pesë minuta dhe do i dashurojnë të gjithë.

PËRBËRËSIT:

1 kg mish qingji,

1 qepë e madhe,

3-4 thelpinj hudhër,

mente e freskët,

rigon,

piper i zi,

spec i kuq pluhur,

spec djegës,

kripë

dhe 2 lugë miell sa të lidhet brumi.

PËRGATITJA:

Grini në blender qepën, hudhrat dhe menten. Masën e krijuar e shtoni te mishi bashkë me erëzat e thata dhe kripën, shtoni pak miell sa të lidhet masa dhe e përzieni mirë me duar. E ndani në 25 pjesë, i jepni formë dhe i vendosni një shkop. I punoni pak duke i rrotulluar që mishi të ngjitet te shkopi dhe i piqni në skarë derisa të marrin ngjyrë edhe të tymosen. I shijoni me pite, salcë kosi, domate edhe kastraveca.