Qytetaria dhe Atdheu

✍️- Feja Islame gjithmonë ka ardhur si një mesazh i butë për zemrën para mendjes, një thirrje për ndryshim dhe përparim që na kujton se atdheu nuk ndërtohet përmes zhurmës, por përmes vlerave, as nuk ruhen vetëm me forcë (polici, gjyqësi, ushtri) por përmes drejtësisë, vetëdijes dhe përgjegjësisë.
Besimtarët intelektual bëjnë një thirrje objektive për të ringjallur kuptimin etik të qytetarisë dhe për të rikthyer konceptin e atdheut në vendin e tij të merituar në vetëdijen fetare-qytetare, larg ekstremizmit dhe larg neglizhencës.
👈- Feja islame e çon besimtarin në një udhëtim të qetë, duke i kujtuar atij se Islami nuk ka qenë kurrë kundërshtar i atdheut, as pengesë për shtetin, por përkundrazi ka qenë gjithmonë një gardian i drejtësisë, një mbrojtës i dinjitetit dhe një garantues i paqes sociale. Feja sqaron se si qytetaria në konceptimin islam përfaqëson një kontratë morale të bazuar në të drejta dhe detyra, në partneritet në ndërtimin e kombit, në mbajtjen e përgjegjësisë dhe në mbrojtjen e jetëve, nderit dhe burimeve.
👈- Çdo hoxhë, çdo besimtar intelektual, me një ton të matur dhe bindës, pohon se dashuria për atdheun është e lindur dhe mbrojtja e tij është një akt adhurimi.
Feja dhe libri i saj Kurani tregojn dhe argumentojn se shteti, kombi nuk bie ndesh me Islamin kur ai bazohet në konsultim (shura), sundimin e ligjit, drejtësi për të gjithë dhe respekt për diversitetin.
Në të vërtetë, këto vlera janë në zemër të objektivave më të larta të ligjit islam. Sipas këtij këndvështrimi, shteti është një kornizë mëshire dhe organizimi, por më tepër një mjet për të ruajtur jetën, intelektin, fenë, pronën dhe dinjitetin njerëzor.
Prandaj, thirrja e fesë është e qartë për afrim, për pajtim dhe për rindërtimin e besimit midis qeverisë dhe shoqërisë, dhe midis të gjithë komponentëve të kombit, bazuar në drejtësi, jo dominim, dhe paanësi, jo hakmarrje.
🤲- Një lutje e sinqertë për popullin dhe shtetin tim të dashur:
O Zot, Ti je Zot i zemrave dhe rregullues i punëve, rregulloje shoqërinë tonë në një mënyrë që të kënaq Ty. Ringjall brenda saj kuptimet e mëshirës, frymës së solidaritetit dhe peshoreve të drejtësisë.
Transformona nga ngushtësia e armiqësisë në pafundësinë e faljes dhe nga ngurtësia e zemrave në mëshirën e mirësisë.
Na bëj çelësa të mirësisë, mbrojtës të paqes dhe ndërtues të harmonisë.
O Zot, largo nga shoqëria jonë tiraninë, padrejtësinë, shtypjen dhe korrupsionin. Largoje prej saj të gjitha sprovat, të dukshmet dhe të fshehurat.
Drejto punët e saj në rrugën e drejtë dhe bëje kushtetutën e saj të drejtë, duke mbrojtur të drejtat. Bëje gjyqësorin e saj të drejtë, duke u dhënë drejtësi të shtypurve dhe autoritetin e saj një besim që duhet përmbushur, jo të shfrytëzohet.
O Zot, cakto mbi shtetin tonë më të mirën e popullit të saj dhe udhëzo ata që mbajnë përgjegjësinë për të sunduar me drejtësi dhe konsultim. Jepu atyre mendjehollësi, vërtetësi dhe frikë nga Ti privatisht dhe publikisht.
O Zot, kushdo që synon të mirën për shtetin dhe popullin tonë, hapi për të dyert e suksesit; dhe kushdo që synon korrupsion, përçarje ose padrejtësi për këtë, ktheje komplotin e tij kundër tij dhe mbroje vendin dhe popullin tonë nga çdo armik i jashtëm dhe i brendshëm.
Prof. ass. dr. Musa Vila