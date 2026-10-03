Çfarë po ndodh në Bregun Perëndimor të pushtuar?

Forcat izraelite dhe kolonët kanë kryer të premten bastisje dhe sulme në disa zona të Bregut Perëndimor të pushtuar, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa.
- Një palestinez 19-vjeçar, i identifikuar si Bahaa Sami Amin al-Natsheh, u vra nga të shtënat e kolonëve izraelitë në Kobar, në veri të Ramallahut.
- Sulme nga kolonët u raportuan në rreth 20 zona. Palestinezë u rrahën ose u plagosën gjatë vjeljes së ullinjve, ndërsa u sulmuan shtëpi dhe automjete, u sekuestrua një makinë, u dëmtuan pemë ulliri dhe fermerëve iu pengua hyrja në tokat e tyre.
- Forcat izraelite kryen bastisje dhe arrestime në disa pjesë të Bregut Perëndimor, duke arrestuar të paktën 11 persona.
- Në Jerusalemin Lindor të pushtuar u vendosën gjithashtu kufizime të rrepta rreth Xhamisë Al-Aksa.
- Autoritetet palestineze thonë se 30 palestinezë janë vrarë nga kolonët që nga fillimi i vitit 2026, më shumë se në çdo vit të plotë që nga viti 2022. /mesazhi