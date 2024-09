Rabini i lartë iz’raelit bekon ush’tarin e akuzuar për pë’rdhunim në Ga’za

Pamjet që qarkullojnë në internet tregojnë rabinin izraelit Meir Mazuz duke bekuar një ushtar të akuzuar për përdhunimin e të burgosurve palestinezë nga Gaza.

Mazuz, një figurë e shquar fetare e lidhur me kryeministrin Netanyahu, i tha ushtarit se do të shpallej i pafajshëm dhe hodhi poshtë shqetësimet për krimin e supozuar.

Ky rast është i lidhur me rastin më të gjerë të përdhunimit në burgun famëkeq Sde Teiman, ku dhjetë ushtarë izraelitë u arrestuan për përdhunimin e dyshuar të një të burgosuri palestinez, siç raportohet nga transmetuesi publik izraelit KAN.

“What did you do? You struck the enemy. So what?”

Meir Mazuz is an extremely prominent Sephardic ultra-Orthodox Rabbi and political leader. Since the whole Sde Teiman rapist soldiers affair started, he’s been providing support to the rape suspects. He does not claim that the… pic.twitter.com/xkHCxqe45E

