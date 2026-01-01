Rebelim mason në Londër

Organizata pa dritë e gjithë hije, përplasje me Policinë Metropolitane
Masonët kanë kërkuar një urdhër urgjent nga Gjykata e Lartë në Londër për të ndaluar një politikë të re të Policisë Metropolitane, sipas së cilës oficerët e policisë duhet t’u raportojnë eprorëve se janë anëtarë të kësaj organizate.
Kërkesa u paraqit në prag të Krishtlindjeve dhe masonët pretendojnë se kjo masë përbën diskriminim fetar kundër anëtarëve të tyre që punojnë në polici.
Sipas pretendimeve në padi, Komisioneri i Policisë Metropolitane, Sir Mark Rowley, akuzohet për “krijimin e rregullave pa bazë ligjore” dhe se institucioni i tij po inkurajon teoritë e konspiracionit rreth ndikimit të masonëve brenda policisë. Masonët thonë se politika e re dëmton reputacionin e anëtarëve të tyre dhe vë në pikëpyetje integritetin e tyre profesional pa prova konkrete.
Nga ana tjetër, Policia Metropolitane mbron vendimin e ri, duke thënë se është pjesë e një strategjie më të gjerë për të rivendosur besimin publik dhe për të forcuar besueshmërinë e policisë.
Në dhjetor, Policia Metropolitane njoftoi se të gjithë anëtarët aktualë ose ish-anëtarët e “organizatave hierarkike që kërkojnë që anëtarët e tyre të mbështesin dhe mbrojnë njëri-tjetrin” duhet t’i raportojnë ato. Policia pretendon se shumica e oficerëve e mbështetën masën sepse anëtarësimi në organizata të tilla mund të ndikojë në perceptimin e paanshmërisë së policisë.
Lozha e Madhe e masonëve thotë se politika është e paligjshme dhe diskriminuese, sepse anëtarësimi në Masonë nënkupton besim fetar, i cili është një kategori e mbrojtur sipas ligjit të të drejtave të njeriut. Drejtori ekzekutiv i Lozhës së Madhe, Adrian Marsh, tha se konsultimi përpara se të futej masa ishte i pamjaftueshëm dhe se urdhri do të ishte hapi i parë drejt përfundimit të plotë të politikës.
Çështja e ndikimit të Masonerisë së Lirë në policinë britanike ka qenë subjekt i dekadave të debatit dhe hetimit publik. Ndërsa ka pasur akuza të shumta për mbulime dhe konflikte interesi, asnjë aktivitet kriminal nuk është provuar kurrë në gjykatë. Megjithatë, disa raporte dhe hetime të mëparshme kanë rekomanduar rregulla më të rrepta, dhe mosmarrëveshja aktuale ka hapur më tej një debat rreth vijës ndarëse midis bindjeve personale, etikës profesionale dhe besimit publik në polici. /tesheshi