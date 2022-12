Receta e sallatës mesdhetare salcë, pulë dhe perime

Kjo sallatë mesdhetare me pulë, majonezë, është e mbushur plot shije!

E përbërë me perime të freskëta si selinoja, angjinarja, majdanozi, domatet e thara, dhe e kombinuar më së miri me salcën më unike që do të shijoni, kjo recetë ja vjen të provohet. AgroWeb.org ju njeh më poshtë me mënyrën e përgatitjes së saj.



Përbërësit

350 g pulë e gatuar, e copëtuar

1 deri në 2 qepe të prera në kubikë

2 bishta selino të prera në kubikë

400g angjinare, të gatuara dhe të copëtuara

60g domate të thara të prera imët

1 filxhan majdanoz i freskët i copëtuar

⅓ filxhan arra të copëtuara

Kripë dhe piper për shije

Për salcën:

⅓ filxhan vaj ulliri ekstra të virgjër

Lëkura dhe lëngu i 1 limoni

2 thelpinj hudhër të grira

3 lç mustardë

½ lç piper djegës

Përgatitja

Në një tas të vogël, shtoni me rradhë të gjithë përbërësit e salcës dhe rrihni derisa të bashkohen mirë me njëri-tjetrin.

Në një tas të madh, kombinoni mishin e pulës, qepët, selinon, zemrat e angjinareve, domatet, majdanozin dhe arrat. Spërkatini me një majë luge çaji me kripë dhe piper të zi.

Hidhni salcën që përgatitët në fillim mbi sallatën e pulës, dhe përziejni përbërësit për t’i kombinuar.

Për një shije më të mirë, mbulojeni dhe vendoseni në frigorifer për 30 minuta deri në 1 orë përpara se ta shërbeni.