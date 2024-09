Rekord i ri i veturave elektrike, rrezja e veprimit prej 1,000 kilometra me një mbushje të baterisë po afrohet

Ford Mustang Mach-E arriti të përshkonte 916.7 kilometra javën e kaluar, para se të mbetej pa energji elektrike.

Ky rezultat u arrit nga shoferët Kevin Booker dhe Sam Clark, të cilët vozitën Mach-E Premium Extended Range me një kapacitet baterie prej 91 kWh dhe një distancë zyrtare, të deklaruar nga fabrika WLTP prej 600 kilometrash.

Është një version me tërheqje me rrota të pasme me një motor prej 294 kuaj-fuqi/216 kW.

Vozitja rekorde u realizua në rrugët publike në verilindje të Britanisë së Madhe, dhe përfshinte një kombinim të të gjitha llojeve të rrugëve, për shkak të kushteve më realiste të drejtimit.

U deshën pak më pak se 24 orë për të përfunduar këtë udhëtim. Sigurisht që është një demonstrim i efikasitetit të veturave elektrike, por ende nuk është i zbatueshëm në drejtimin e përditshëm.

Të njëjtët shoferë kanë vendosur më parë rekorde për konsum të ulët të energjisë në veturat elektrike. Rekordi i mëparshëm mbahej nga kinezi Zeekr, i cili udhëtoi një distancë prej 907.6

kilometrash në Kinë në shtator 2023.

Duhet theksuar se më parë Mercedes ka udhëtuar 1202 kilometra nga Shtutgarti në Gjermani deri në Silverstone në Britaninë e Madhe me një karikim të vetëm.

Rezultati u arrit me konceptin e veturës EQXX, por rekordi nuk ishte konfirmuar zyrtarisht dhe nuk bëhej fjalë për veturën serike.