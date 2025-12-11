Reshjet e shiut përmbytin qindra tenda të të zhvendosurve në Gaza

Qindra tenda në të cilat strehohen palestinezët e zhvendosur në Rripin e Gazës u përmbytën sot për të dytën ditë radhazi pas reshjeve të dendura të shiut gjatë natës, raporton Anadolu.
Tendat u përmbytën pas reshjeve që ranë nga orët e para të mëngjesit deri në mbrëmje, duke përkeqësuar kushtet e familjeve të zhvendosura tashmë nga gjenocidi dyvjeçar i Izraelit, sipas një korrespondenti të AA-së.
Mbrojtja Civile e Gazës tha se evakuoi dhjetëra tenda në Rafah, në jug, pasi ato u përmbytën plotësisht. Zëdhënësi i agjencisë, Mahmoud Basal paralajmëroi të mërkurën se mbi 250 mijë familje në kampet e zhvendosjeve në të gjithë enklavën janë të prekshëm nga moti i ftohtë dhe uji i shiut në tendat e tyre.
Agjencia paralajmëroi se kushtet humanitare mund të përkeqësohen më tej nëse sistemi i stuhisë vazhdon, veçanërisht pa strehimore të përkohshme në dispozicion për familjet e zhvendosura.
Të martën, Zyra e medias së Qeverisë së Gazës paralajmëroi se një sistem polar me presion të ulët do të ndikonte në enklavë duke filluar nga e mërkura dhe duke zgjatur deri të premten në mbrëmje, duke kërcënuar qindra mijëra familje të zhvendosura.
Që nga e mërkura, mijëra tenda që strehojnë të mbijetuarit e luftës së Izraelit janë shndërruar në pellgje uji, duke lagur shtratin, veshmbathjet dhe furnizimet ushqimore, dhe duke lënë qindra familje palestineze të ekspozuara ndaj të ftohtit pa ngrohtësi ose strehë.
Sipas Zyrës për media, Gaza ka nevojë për 300 mijë tenda dhe njësi banimi të parafabrikuara për të përmbushur nevojat më themelore të strehimit të palestinezëve pasi Izraeli shkatërroi infrastrukturën gjatë dy viteve të luftës.
OKB-ja vlerëson koston e rindërtimit të Gazës në rreth 70 miliardë dollarë si rezultat i luftës izraelite, e cila ka vrarë mbi 70 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë. Sulmi u ndal sipas një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor.