Restartim politik

Skena “dobësimi i frymës Erbakan-Erdoganiste” në Turqi, nuk është asgjë veçse një plan i cili po kalon sipas strategjisë shtetërore.

1) Asnjë parti nuk themelohet rastësisht dhe asnjë politikan nuk ngrihet rastësisht.

Në thelb, nuk ekziston një parti për shtetin.

Ka vetëm konsensus dhe koncept. Në varësi të situatës, shteti bën një rikthim të madh në politikë dhe krijon konsensuse të reja dhe bëhet sundues.

2) Shteti përgatit terrenin e nevojshëm dhe i jep një rikthim të madh politikës. Forma, klima, struktura e politikës,kontaktet e tyre rivendosen plotësisht menjëherë. Herën e fundit që ai e bëri këtë ishte në 2002. Ai solli në pushtet konceptin e AK Partisë. Ai e mbajti të hapur pjesën e përparme. Rivendosja e madhe u bë në vitin 2002. Është koha për rivendosjen e madhe përsëri.

3) Si pushtetet sekrete të shtetit ashtu edhe lideri në vitrinën e tyre janë të vetëdijshëm për këtë rivendosje. Në plan janë përfshirë edhe liderët e partive kritike. Ju nuk e vini re. Shteti ka gjithmonë një plan rivendosjeje. Në vitin 2016, shteti paqësoi partitë dhe krijoi koncepte të quajtura Aleanca Popullore dhe Kombi.(Cumhur ve Millet Itifaki)

4) Aleanca Popullore fillimisht u projektua si një “koncept sigurie”, sepse kishte një nevojë urgjente për siguri. Dhe ky koncept u mbajt në fuqi.

Partia AK, e cila erdhi në pushtet në vitin 2002, në fakt u shpërbë fshehurazi në vitin 2016 dhe u shndërrua në Aleancë Popullore me konsensus. Erdogani u mbajt në qendër.

5) Mos të harrojmë këtë. Qeveria, pushteti dhe lideri i saj janë vitrinë e shtetit. Shteti krijon dhe formëson pushtetin sipas ndryshimit të situatës.

Shteti nis me atë fuqi disa plane dhe projekte.

Nëse dështon, fajin i mbetet partisë në pushtet dhe qeverisë.

Shteti është i padukshëm. Ashtu si procesi i zgjidhjes.

6) Qeveritë dhe pushtetet ndryshojnë, por shteti mbetet. Edhe parlamenti është formuar ashtu siç e lejon shteti. Shteti,përfshihet në mijëra ekuacione. Ne nuk e vëmë re.

Është e vështirë të notosh brenda ekuacioneve mijëra rajonale dhe ndërkombëtare.

7) Përderisa ne, si njeri, jemi dhe përpiqemi në 10 ekuacione, gjendja e shtetit është gjithmonë dhe në përpjekje në qindra mijëra ekuacione.

Përpiqet të ekzistojë brenda vetes dhe të vendosë ekuilibrin.

Në varësi të fuqisë dhe kushteve të tij, ndonjëherë mund të përfshihet në ekuacione që mund të mos na pëlqejnë.

Jemi në një gjeografi të vështirë, ku kërkohen ballafaqime dhe ekuacione të vështira.

8)Për shembull, në një ekuacion të krijuar nga shtetet si SHBA, Rusia dhe Kina fitohen interesa.

Nëse ai do ta bëjë ose nuk ka zgjidhje tjetër, ai përfshihet në ekuacion. Fuqia transformohet ose

ajo ndryshon. Ricilësohet. Ndoshta ne personalisht nuk dëshirojmë të përfshihemu në atë ekuacion.

Ne gjithashtu mund të kemi të drejtë. Mirëpo mendja politikës shtetërore nuk vepron me emocione.

9) Ta shkruajmë në kokë. Edhe nëse një parti pa kontakt shtetëror fiton zgjedhjet, ajo nuk mund të vijë në pushtet. Edhe nëse ndodh, nuk mund të qëndrojë gjatë. Është thjesht një plehrë. Nëse nuk keni kontakte shtetërore dhe njerëz në shtet, fitimi i zgjedhjeve nuk do të thotë asgjë. Baza e partisë nuk e di këtë. Ata përshtaten. Kutia e votimit është loja e demokracisë së shtetit.

10) Një sqarim. Nëse shteti do t’u lihej partive dhe politikanëve, ai do të shembet në më pak se dy muaj. Ekziston një mendje më e lartë e sigurisë. Kjo mendje sigurie hyn në lojë kur është e nevojshme. Rivendos dhe transformon politikën. Ai që ndjek mirë sheh këtë loj shahu në politikë.Anëtarët e partisë as nuk shihen gjatë këtij procesi.

11) Nëse shteti do të qeverisej nga “republika dhe demokracia” do të shembet brenda një jave. Kurrë demokracis dhe republika nuk mund dhe nuk mund të sjellin rezultate të mira.

As nuk ndodh. Është utopi. Demokracia dhe republika janë armiqtë më të mëdhenj të shtetit.

Unë nuk pres tash momentalisht shumica nga ju ta kuptoni këtë.

12) Zgjedhjet që na interesojnë janë për shtetin.

Është një skenar që tregon se ka demokraci.

Klikat shtetërore në secilën parti vazhdojnë duke iu përmbajtur planit shtetëror. Një shtet që nuk është pjesë e çdo partie nuk është shtet. Inteligjenca është në të gjitha. As partitë nuk janë rastësi.

13) Disa parti themelohen sipas planit dhe hapet rruga.

Është një projekt shtetëror që në fillim. Disa prej tyre janë themeluar më vete. Shteti hap rrugën sipas dëshirës së tij, drejton dhe përdor. Për shembull, në atë kohë ai përdori partinë e Erbakan Hoxhës për të ndjekur inteligjencën iraniane. Kjo është një temë e gjatë krejt tjetër.

14) Shteti gjithashtu mund të qetësojë ndonjë nga këto parti dhe t’i hedhë në koshin e plehrave. Shteti nuk është asnjëherë pa gabime apo i përsosur. Ka gabim, ka dështim. Një parti nuk mund të bëjë shumë e pavarur nga shteti. Kur të vijnë në pushtet , gjërat dhe sekretet që do të shohin do ta befasojnë atë parti. Nuk i ngjason kauza shtetërore sikur të bërtasësh me slogane.

15) Do të ketë një rivendosje të madhe afatshkurte në politikë. Pak kohë do të duket qeverisja kinse në duart e “laikëve të majtë” por rivendosja nuk do të zgjasë shumë. Sepse shteti do të shpërthejë,ato po përgatitet për LUFTËN. Përgatitjet i mbaroi në det. Po plotësohen mangësitë në tokë.

Të ardhurat e mëdha të shtetit shkojnë për industrinë e mbrojtjes.

Kjo u reflektua në publik.

16) Shteti është i zënë me politikë ekuilibër intensive brenda ekuacioneve të ndryshme para luftës për të dalë me më pak dëme. Udhëheqësi që është ose do të sillet në krye është vazhdimisht i vetëdijshëm për këto ekuacione që do të kërcejë në të. Të vish në Anadoll është e lehtë, të qëndrosh është e vështirë. Punë e vështirë. Nuk është çështje partie. Këtë ta dijmë.

17) Në rend dite janë zgjedhjet. Ndërsa

Sulmi i tretë më i madh në histori është duke ndodhur në Anadoll.

Projekti i sionustëve ka filluar. Ata vijnë për shkatërrimin tonë të nisur me” Kryqëzata moderne.”

PKK/PYD është si element nxitës i kësaj

projektuar. Pushtimi që do futet nga kufiri në brendësi po vihet në veprim.

18) Çështja e zgjedhjeve u hoq shpejt nga rendi i ditës dhe nga shteti dhe populli duhet të përgatitet shpejt. Filloi operacioni i copëtimit dhe shkatërrimit i ngjashëm me atë të kryer në periudhën e fundit të Perandorisë Osmane. Për armikun ky është një rrethim dhe pushtim i bekuar. Për këtë qëllim u mobilizuan ushtria, inteligjenca dhe industria e mbrojtjes.

19) Hendeku i autoritetit politik brenda vendit është më i madhi rrezik. Kjo po zgjidhet me shpejtësi me një rivendosje të përshpejtuar politike. Me figura të reja dhe të vjetra

siguria dhe konceptet demokratike

do të themelohen. Cilën parti do të mbështesim?

Le të mbështesim cilën do, por të populli aty duhet të ketë kujdes nga elementët terroristë.

Kjo është më e rëndësishme.

20) Ushtria dhe shërbimet sekrete intelegjenciale të muslimanëve , tanimë po punojnë projektin më të madh historik.

Do të ketë kuptim ky shkrim pasiqë të shihen skenaret dhe ndryshimet politiko-gjeografike në 5-10 vitet e ardhshme.

-Mustafa Güldağı

Share this: Facebook

X