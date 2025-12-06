Reuters: Njerëzit e Assadit që duan të përmbysin Ahmed al-Sharrah

Me bazë në Moskë, kush janë ata që po rekrutojnë luftëtarë dhe planifikojnë kryengritje?
Një betejë e paparë për dominim politik dhe ushtarak vazhdon në Siri, ndërsa ish-zyrtarë të lartë të regjimit të Assad-it që ikën pas rënies së tij po shpenzojnë miliona dollarë për të krijuar forca që do të përmbysin qeverinë e Ahmed al-Sharrah dhe do të rivendosin ndikimin e ish-presidentit në vend.
Këta njerëz, përfshirë ish-shefin e inteligjencës, gjeneralin Kamal Hassan, dhe miliarderin Rami Makhlouf, kushëririn e Assad-it, po përpiqen të riorganizojnë forcat e tyre në rajonin e Sirisë dhe Libanit, duke financuar dhe rekrutuar mijëra luftëtarë, duke kërkuar, sipas një raporti të Reuters, të fitojnë kontrollin e alavitëve, pakicës fetare të lidhur ngushtë me familjen Assad.
Sipas raportit, të dy burrat po konkurrojnë për dominim në territorin e kontrolluar nga alavitët dhe rimarrjen e zonave që dikur ishin fortesat e tyre. Rivalët e tyre, përfshirë fraksione të tjera nga rrethi i ngushtë i Assad-it, kanë financuar më shumë se 50,000 luftëtarë me shpresën për të fituar mbështetjen e tyre.
Një nga pikat kryesore të mosmarrëveshjes midis dy ish-ndihmësve të Assad-it është kontrolli i një rrjeti dhomash komande nëntokësore, të ndërtuara pak para rënies së regjimit të Assad-it, të cilat janë të pajisura me armë dhe municione. Burime strategjike dhe zyrtarë në rajon konfirmojnë ekzistencën e këtyre dhomave, të cilat shtrihen përgjatë bregdetit sirian.
Këto dhoma, të cilat disa oficerë i konsiderojnë “thesare të reja”, mbeten në gjendje gatishmërie, megjithëse në thelb janë joaktive. Dy ish-bashkëpunëtorët e Assad-it po përpiqen t’i ripërdorin ato si pjesë të strategjisë së tyre për të përmbysur qeverinë e re. Në mënyrë treguese, në fotot që janë bërë publike, duket se dhomat janë të mbushura me pajisje ushtarake, të tilla si pushkë AK-47, municione dhe furnizime të tjera ushtarake.
Dy burrat, Hassan dhe Makhlouf, kanë qasje të ndryshme për rikthimin e tyre në pushtet. Hassan, i cili ishte kreu i shërbimeve të inteligjencës dhe ka pikëpamje konservatore, po përpiqet të ndërtojë një bazë ushtarake me mbështetjen e ish-ushtarëve të Assad-it.
Në të kundërt, Makhlouf, i cili është zhvendosur në një qasje më fetare, përqendrohet në idenë se ai është “i zgjedhuri” që do t’u sjellë hakmarrje alavitëve dhe do të udhëheqë një betejë përfundimtare për pushtet në Siri.
Të dy burrat financojnë grupe paraushtarake në rajonin e Sirisë, me Makhlouf që pretendon se kontrollon të paktën 54,000 luftëtarë, ndërsa Hassan pretendon se forca e tij numëron 12,000. Pavarësisht dallimeve të tyre, të dy përdorin strategji që përfshijnë blerjen e mbështetjes nga udhëheqësit ushtarakë dhe aleatë të tjerë.
Ndërsa Rusia ofron strehim për ish-bashkëpunëtorët e Asadit, mbështetja e saj është e kufizuar. Moska është kryesisht e interesuar në ruajtjen e bazave të saj ushtarake në Sirinë bregdetare dhe në vazhdimin e ndikimit të saj në rajon, pa u përfshirë drejtpërdrejt në mosmarrëveshjet midis ish-zyrtarëve në mërgim.
Moska e ka bërë të qartë se përparësia e saj është ruajtja e sigurisë dhe stabilitetit në rajon, gjë që tregon preferencën e saj për të shmangur përfshirjen në një fazë të re konflikti që mund të trondisë aleancat strategjike në rajon.
Pavarësisht shpenzimeve të mëdha dhe lëvizjeve strategjike nga Hassan dhe Makhlouf, perspektivat e tyre për sukses janë mjaft të kufizuara. Të dy burrat nuk veprojnë si një i vetëm, por janë në konflikt të ashpër me njëri-tjetrin, dhe mbështetja nga Rusia është e dyshimtë. Përveç kësaj, mosbesimi nga një pjesë e komunitetit alavit dhe rezistenca e vazhdueshme nga qeveria e re e bëjnë dështimin e planit të ish-bashkëpunëtorëve të Assad-it më të mundshëm.
Situata mbetet e tensionuar, dhe lëvizja e ardhshme mund të përcaktojë rrjedhën e vendit.