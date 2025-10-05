Revolucion me inteligjencën artificiale – audio dhe video krijohen përmes tekstit

OpenAI ka prezantuar modelin e ri, Sora 2, i cili nuk krijon vetëm video, por edhe audio në mënyrë të automatizuar.
Me anë të këtij modeli, përdoruesit mund të gjenerojnë dialogë, efekte zanore dhe zhurma sfondi thjesht duke dhënë një komandë në tekst.
Videot që krijohen mund të zgjasin deri në 15 sekonda dhe kanë një pamje shumë më realiste falë fizikes dhe lëvizjeve më të qeta, krahasuar me modelet e mëparshme.
Aktualisht, rezolucioni maksimal është 720p, por pritet që së shpejti të përfshihen edhe rezolucione më të larta.
Me këtë teknologji të avancuar, OpenAI futet në garë të ngushtë me Google dhe modelin e tij Veo 3 për të dominuar fushën e videove me inteligjencë artificiale.