Rezistenca pa’lestineze raporton për’leshje të ashpra në qytetin e Ga’zës

Krahu i armatosur i Hamasit thotë se luftëtarët e tiyre goditën një transportues trupash izraelite të rrethuar nga ushtarë me një raketë al-Yassin 105 në lagjen Tal al-Hawa, në jug të qytetit të Gazës.

Shumë ushtarë u vranë ose u plagosën në sulm, sipas deklaratës së grupit në Telegram.

Në një incident të veçantë, grupi tha se shkatërroi forcat izraelite që depërtonin në të njëjtën lagje me predha mortajash.

Vëzhguesit e luftës raportuan luftime të ashpra të premten

Luftëtarët e Hamasit dhe Xhihadit Islamik Palestinez (PIJ) sulmuan forcat izraelite në zonën Tal al-Hawa të qytetit të Gazës në forma të ndryshme raportouan vëzhguesit e luftës.

Luftëtarët e PIJ-së shënjestruan gjithashtu forcat izraelite të vendosura përgjatë Korridorit Netzarim – që ndodhet në jug të qytetit të Gazës – me granatime me mortaja, thuhet në raportin nga Instituti për Studimin e Luftës (ISW) me bazë në SHBA dhe Projekti i Kërcënimeve Kritike (CTP).

Forcat izraelite vazhduan “operacionet e pastrimit” në qytetet Khan Younis dhe Rafah të Gazës jugore dhe forcat ajrore të Izraelit thanë se kreu 45 sulme kundër objektivave në Rrip midis të premtes dhe të shtunës.

Luftëtarët e PIJ lëshuan gjithashtu një breshëri raketash drejt qytetit bregdetar të Ashkelonit të Izraelit jugor, por autoritetet izraelite thanë se një raketë u kap dhe të tjerat ranë në zona të hapura pa shkaktuar dëme ose viktima, raporton ISW/CTP në vlerësimin e tyre të fundit në fushën e betejës në Gaza.