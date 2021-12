Rikthehen emocionet e Ligës së Kampionëve me tetë super përballje

Rikthehen emocionet e Ligës së Kampionëve për të luajtur rrethin e fundit të fazës së grupeve.

Si edhe herëve të tjera, dy ndeshje do të luhen nga ora 18:45, ndërsa gjashtë të tjera janë në orarin e orës 21:00.

Dy ndeshjet e para të ditës së martë (sot), janë ajo mes Paris Saint-Germain e Club Brugge, derisa Manchester City është mysafir i RB Leipzigut.

Ndeshja kryesore e kësaj dite dhe me interesim më të madh është ajo në mes të Milanit dhe Liverpoolit që luhet në San Siro.

Përballje e nivelit të tillë është edhe Real Madridi si nikoqir i Interit, e që padyshim se do të ketë interesim të madh nga tifozët.

Atletico Madridi do të përballet me Porton, gjersa Ajaxi do të takohet me Sporting Lisbonën.

Dortmundi do të mirëpret Besiktasin, ndërsa Shakhtari do të ketë punë me Sheriff Tiraspolin.