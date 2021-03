Rikthehet karantina totale në Turqi, vendi mbyllet për muajin e Ramazanit

Turqia ashpërson masat antiCovid gjatë muajit të Ramazanit. Fundjava do të jetë karantinë totale, ndërsa ndalohen grumbullimet për iftar dhe syfyr.

“Gjatë muajit të Ramazanit të gjithë bashkë do të bëjmë pak sakrificë. Në këtë muaj të shenjtë do të jetë e ndaluar lëvizja gjatë gjithë fundjavës. Gjatë ditëve të punës qarkullimi ndalohet nga ora 21:00 deri në 5 të mëngjesit. Lokalet do të funksionojnë vetëm me shërbimin delivery. Janë të ndaluara grumbullimet për iftar dhe syfyr.”