Roboti Astro i Amazon ndalon së funksionuari – nuk zgjati as një vit

Amazon po ndërpret bot-in e tij për përdoruesit e biznesit, ndërsa versioni në shtëpi do të vazhdojë.

Edhe pse dukej se Amazon do të riorientonte plotësisht robotin e saj të shtëpisë Astro në mjedisin e biznesit, lajme befasuese po vijnë.

Amazon po e mbyll përgjithmonë robotin e saj Astro for Business. Që nga 25 shtatori, robotët Astro me të gjitha rrotat, me peshë 9 kg, do të ndalojnë së punuari dhe kompania do t’u kthejë klientëve paratë e tyre të blerjes (2350 dollarë + 300 dollarë kredi).

Amazon nuk komenton se sa robotë Astro janë shitur që nga nëntori i vitit 2023, kur u prezantua, por theksohet se vizioni i kompanisë është të drejtojë burimet e saj drejt zhvillimit të robotikës.

Vitin e kaluar, u zbuluan dokumente që tregonin për një robot të ri Amazon Astro, i zbukuruar me AI gjeneruese dhe aftësinë për të kujtuar atë që pa, për të marrë pjesë në biseda dhe për të zbuluar potencialisht rrezik të tillë si xhami i thyer në dysheme dhe të ngjashme.