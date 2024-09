Policia e Kosovës ka shqiptuar 1 mijë e 807 gjoba trafiku gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë.

Në po të njëjtën vazhdë kohore janë regjistruar 55 aksidente trafiku, me 21 aksidente me të lënduar, e 34 të tjerë me dëme materiale.

Po ashtu janë arrestuar 25 persona, e 22 të tjerë janë dërguar në mbajtje.