Rritet në 72,247 numri i viktimave në Gaza

Burime mjekësore në Gaza njoftuan se numri i të vrarëve nga ofensiva izraelite në Rripin e Gazës ka arritur në 72,247, ndërsa 171,878 persona janë plagosur që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023.
Sipas të njëjtave burime, gjatë 24 orëve të fundit në spitalet e Gazës janë dërguar 8 të vrarë dhe 17 të plagosur.
Që nga armëpushimi i 11 tetorit të vitit të kaluar, numri i të vrarëve ka arritur në 671, ndërsa 1,779 persona janë plagosur. Gjithashtu janë nxjerrë 756 trupa nga nën rrënoja.
Ndërkohë, 3 persona kanë humbur jetën dhe 4 janë plagosur nga shembja e një muri, duke e çuar në 28 numrin e viktimave nga shembjet e ndërtesave gjatë dimrit.
Autoritetet shëndetësore theksojnë se ende ka viktima nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të mbrojtjes civile nuk po arrijnë të shkojnë në disa zona. /mesazhi