Rritja e numrit të të rinjve të plagosur, Irlanda masa të ashpra kundër skuterëve elektrikë

Irlanda do ta rrisë moshën minimale për përdorimin e skuterëve elektrikë nga 16 në 18 vjeç dhe do të kërkojë që ngasësit të kenë leje drejtimi dhe të mbajnë helmeta.
Irlanda ndoqi një numër të vogël vendesh dhe qytetesh të tjera evropiane në kufizimin e përdorimit në rritje të skuterëve elektrikë pas një rritjeje të aksidenteve, veçanërisht midis fëmijëve.
Shtrimet në spital të fëmijëve dhe të rinjve për dëmtime traumatike të trurit si pasojë e aksidenteve me skuterë elektrikë janë rritur me 50% në 12 muajt e fundit, sipas Children’s Health Ireland (CHI), i cili operon të gjitha shërbimet kombëtare pediatrike.
CHI vlerëson se një deri në dy fëmijë në ditë po paraqiten në departamentet e urgjencës këtë verë me lëndime nga skuterët elektrikë.
Kryeministri Michael Martin u tha ligjvënësve javën e kaluar se ai anonte drejt një ndalimi të plotë, një opsion që kreu i forcës policore irlandeze tha se do ta mbështeste absolutisht, duke shtuar se automjetet po përdoreshin gjithashtu për të lehtësuar trafikun e drogës dhe për të “terrorizuar” komunitetet lokale.
Një ndalim i plotë i mundshëm do të mbetet në diskutim, tha qeveria në një deklaratë, ndërsa përshkroi masa të tjera duke përfshirë veshjen e detyrueshme të xhaketave me dukshmëri të lartë dhe ndalimin e shitjes së skuterëve elektrikë që mund të tejkalojnë limitin ligjor të shpejtësisë prej 20 kilometrash në orë.