Rritja e rasteve me coronavirus, MASHTI: Task Forcat në nivel komune marrin vendim se me cilin skenar do të zhvillohet mësimi

Në vend vazhdon të ketë rritje të rasteve me coronavirus, ku vetëm në 24 orët e fundit janë shënuar 728 raste pozitive. Po dje, u bë e ditur se shkolla fillore “Ismail Qemali” ka kaluar në skenarin C të mësimit, pra atë online pasi ka pasur rritje të rasteve pozitive me coronavirus te mësimdhënësit dhe nxënësit.

E Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë bëri të ditur për Telegrafin se janë Task Forcat në nivel komune që do të vlerësojnë dhe do të marrin vendime se me cilin skenar do të zhvillohet procesi mësimor bazuar në situatën epidemiologjike në komunat përkatëse.

Iliriana Pylla, zëdhënëse në MASHTI tha për Telegrafin se MASHTI apelon vazhdimisht që procesi mësimor të vazhdojë ose me prezencë fizike ose sipas skenarëve të paraparë me Udhëzimin e rishikuar për organizimin e mësimit në kushte të pandemisë.

“Mund t`ju themi se aty ku situata pandemike është më e rënduar është në kompetencë të Task Forcave të shkollave dhe komunave që të vendosin për organizimin e mësimit në distancë për klasën apo shkollën, deri në përmirësim të kësaj situate”, tha ajo.

Sipas saj, rëndësia e respektimit të masave dhe përcjelljes së vazhdueshme të situatës pandemike në nivel klase e shkolle, planifikimi i mirë, njoftimi me kohë dhe bashkëpunimi me prindër në rastet kur kalohet në ndonjë nga skenarët tjerë të mësimit është përgjegjësi e të gjithë akterëve e veçanërisht i udhëheqësve të shkollave.

“Pra janë Task Forcat në nivel komune që do të vlerësojnë dhe do të marrin vendime se me cilin skenar do të zhvillohet procesi mësimor bazuar në situatën epidemiologjike në komunat përkatëse. Ndërsa,

Drejtoritë Komunale të Arsimit do të kujdesen për respektim të masave të përcaktuara nga IKSHPK dhe për dezinfektim të vazhdueshëm të hapësirave shkollore”, tha tutje Pylla.

Ndryshe, sipas zëdhënëses së MASHTI-it, përveç mësimit me prani fizike në shkollë, MASHTI ka në dispozicion edhe mundësitë për organizimin e mësimit online nëse paraqitet nevoja, si video-mësimet sipas planprogramit të klasave 1-9, që po vazhdojnë të transmetohen në televizionin publik (kanali RTK4), e që gjenden edhe në kanalin zyrtar të MAShTI, sikur edhe në platformën mësimore shkollat.org.

“Shkollat janë të lira të shfrytëzojnë edhe platforma dhe aplikacione të tjera”, tha ajo.

Ndryshe, javët e fundit janë rritur rastet pozitive me coronavirus si dhe rastet e hospitalizimit.

Në 24 orët e fundit janë shënuar 728 raste pozitive me coronavirus, ndërsa po ashtu është rritur edhe numri i pacientëve që kërkojnë hospitalizim nga COVID-19.

Bazuar në raportet e datës 18 janar 2021 nga klinikat COVID-19 në QKUK dhe spitalet e përgjithshme, në trajtim mjekësor janë 81 pacientë nga COVID-19.

51 prej tyre të konfirmuar me COVID-19 pozitivë dhe 30 të tjerë post-COVID.

Javën që lamë numri i pacientëve me COVID-19 të shtrirë në QKUK dhe spitalet e përgjithshme varionte nga 23 deri 36 pacientë.

Edhe në oborrin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik sot është parë një numër i madh i qytetarëve të cilët po presin për t’u testuar.