Rrjedhje të ujit, ndalet nga operimi blloku A5

Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se blloku A5 i Termocentralit “Kosova A” është ndalur nga operimi rreth orës 20:25, si pasojë e një rrjedhjeje të evidentuar në sistem.
Në njoftimin e KEK thuhet se ndalja e njësisë është bërë me qëllim të parandalimit të çfarëdo defekti potencial me përmasa më të mëdha dhe për të mundësuar kryerjen e sanimeve të nevojshme teknike.
Në operim janë aktualisht katër njësi: A3, A4, B1 dhe B2.
“Për qartësi dhe transparencë ndaj opinionit publik, theksohet se në kushte të zakonshme operimi KEK funksionon me katër njësi prodhuese, ndërsa gjatë periudhave me temperatura të ulëta është angazhuar maksimalisht për të vënë në operim edhe njësinë e pestë. Si rezultat i këtij angazhimi, KEK ka arritur të operojë, për një periudhë, edhe me pesë njësi prodhuese njëkohësisht”, thuhet në njoftim.