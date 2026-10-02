Zbulohen pamje dhe detaje rreth Nissan PIXO

Nissan ka prezantuar modelin e ri elektrik PIXO, një automjet i vogël urban i zhvilluar posaçërisht për tregun evropian.
PIXO ofron deri në 259 kilometra autonomi sipas ciklit WLTP dhe pajiset me bateri 27.5 kWh me teknologji LFP.
Automjeti mbështet karikim të shpejtë DC deri në 50 kW, ndërsa karikimi AC me 11 kW ofrohet si standard.
Modeli përfshin gjithashtu sisteme të avancuara të asistencës në drejtim dhe teknologji të lidhura, përfshirë aplikacionin MyNissan dhe Google të integruar me Gemini.
PIXO është zhvilluar në partneritet me Renault, është dizajnuar nga Nissan dhe do të prodhohet në fabrikën e Renault në Novo Mesto të Sllovenisë.
Dorëzimet për klientët në Evropë pritet të nisin në fillim të vitit 2027, ndërsa çmimi dhe detajet e specifikimeve do të bëhen të ditura nga dhjetori i vitit 2026.