Rrjeti social X do të heqë titujt për lajmet e postuara në platformë

X, rrjeti social i njohur më parë si Twitter, ka filluar të testojë me heqjen e titujve për lajmet e postuara në platformë.

Lëvizje fillimisht u raportua nga Fortune, përpara se pronari i X Elon Musk ka konfirmonte vetë.

Postimet do të përmbajnë vetëm një imazh dhe URL-në, me përjashtim nëse personi apo publikuesi i lajmit shton tekst tjetër.

Imazhi do të shërbejë si një lidhje për tek artikulli ndërsa nuk ka informacion se kur ndërfaqja e re do të debutojë apo nëse do të bëhet e disponueshme ndonjëherë.

Është diçka që Elon Musk e ka kërkuar duke thënë se përmirësim pjesën estetike të uebsajtit.

Sipas Fortune ndryshimi është menduar për të reduktuan lartësinë e postimeve në mënyrë që përdoruesit të kenë më shumë përmbajtje në ekran ndërsa Musk thotë se do të reduktojë postimet që kanë për qëllim të nxisin njerëzit ti klikojnë.