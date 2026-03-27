Rruga Pejë-Kullë-Rozhajë, e kalueshme për të gjitha automjetet

Rruga Pejë-Kullë-Rozhajë, e kalueshme për të gjitha automjetet

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka bërë të ditur se rruga Pejë-PKK Kullë-Rozhajë dhe anasjelltas është e kalueshme për të gjitha llojet e automjeteve.

QKMK njofton se bora është pastruar, por megjithatë pajiset dimërore janë të domosdoshme.

“Ju njoftojmë se pas komunikimit me Policinë e Malit të Zi në Kullë, rruga Pejë-PKK Kullë-Rozhajë dhe anasjelltas është e kalueshme për të gjitha llojet e automjeteve, pasi që është pastruar nga bora, mirëpo për shkak të reshjeve që ende po vazhdojnë, të domosdoshme janë pajisjet dimërore”, thuhet në njoftim.

