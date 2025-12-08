RSF akuzohet për dhunimin e 19 grave që ikën nga el-Fasher

Rrjeti i Mjekëve të Sudanit ka akuzuar forcat paraushtarake RSF për dhunimin e të paktën 19 grave që po largoheshin nga el-Fasher në Darfur, mes tyre edhe dy gra shtatzëna. Rrjeti thotë se numri i rasteve mund të jetë shumë më i lartë, pasi shumë viktima nuk raportojnë dhunën nga frika e stigmatizimit.
Sudani është përfshirë në luftë civile që nga prilli 2023, me mijëra të vrarë dhe miliona të zhvendosur. Pas marrjes së el-Fasherit në tetor nga RSF, të mbijetuarit raportuan vrasje masive, dhunime dhe grabitje, duke shkaktuar reagime ndërkombëtare. Amnesty International ka akuzuar RSF për krime lufte, ndërsa OKB ka nisur hetime.
Rrjeti i Mjekëve të Sudanit i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërhyjë urgjentisht për mbrojtjen e grave dhe vajzave sudaneze, teksa lufta vazhdon të përkeqësojë krizën humanitare në vend. /mesazhi