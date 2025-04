RUF RCT është Porsche 911 perfekt i viteve ’90

Është e vështirë të gjesh një automobil sportiv më të mirë se Porsche 911 klasik, por një model që ka dalë nga workshop i kompanisë RUF mund të jetë një përjashtim i rrallë.

Ky automobil bazohet në modelin 911 Carrera 2 nga viti 1991 dhe është transformuar në RUF RCT në Kanada para se të dërgohej në SHBA.

RUF ka bërë ndryshime të rëndësishme. Së pari, karoseria është lyer në ngjyrën Lindon jeshile, dhe automobili tani është i pajisur me felga 18 inç dhe goma Michelin Pilot Sport All Season 4. Ka marrë një kapak alumini, një tampon të ri përpara dhe pas, një kapak motori të ngjeshur dhe një spoiler të pasmë.

Motori 3.6 litra, 6-cilindërsh i Porsche, me turbo, nuk është lënë pas dore, duke u rritur fuqia në 431 kuaj/fuqi dhe 569 Nm moment rrotullues. Ai është i lidhur me një kuti manuale me pesë shpejtësi, që transmeton fuqinë në rrotat e pasme. Duke marrë parasysh rritjen e fuqisë, automobili ka marrë gjithashtu frenim më të fuqishëm me kaliperë frenash Brembo dhe disqe të ventiluar dhe të shpërthyer përmes.

RUF ka përmirësuar drejtimin duke instaluar amortizues dhe springa Bilstein përpara dhe pas. Brenda, gjithashtu, ka veçori të veçanta, përfshirë sedilje të reja të mbështjella me lëkurë. Ka një njësinë kryesore Porsche Classic, panelet e rinovuar të dyerve, timonin tre-shkallësh RUF, pedale alumini dhe një shifter të shkurtër.

Automobili është në shitje në një ankand, dhe në momentin e shkrimit të këtij teksti, oferta më e lartë ka arritur në 351 mijë dollarë.