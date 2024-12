Rusia akuzon administratën aktuale amerikane se po përpiqet të destabilizojë Euroazinë

Ministri rus i Punëve të Jashtme, Sergey Lavrov, ka akuzuar administratën aktuale të SHBA-së se po përpiqet të destabilizojë Euroazinë, transmeton Anadolu.

Lavrov foli në takimin e 31-të të Këshillit Ministror të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), që po mbahet në kryeqytetin Valletta të Maltës.

Sipas ministrit rus, lëvizjet e Washingtonit erdhën nga lëvizja e infrastrukturës së NATO-s nga administrata e presidentit Joe Biden në rajonin e Azi-Paqësorit.

Lavrov tha se “blloqe ushtarake” po krijohen në rajon dhe se NATO-ja ka rritur pjesëmarrjen e saj në stërvitjet ushtarake në Detin e Kinës Jugore, ngushticën e Tajvanit dhe Gadishullin Korean.

“Është një përpjekje e qartë për të destabilizuar të gjithë kontinentin euroaziatik. Ne nuk mund të lejojmë përsëritjen e tragjedisë së shumë vendeve në rajone të ndryshme nga Afganistani në Haiti, kur ‘Xhaxhai Sem’ erdhi, bëri një rrëmujë dhe më pas pa se çfarë ndodhi, duke i detyruar të tjerët të pastrojnë veten e tyre”, tha Lavrov.

Lavrov gjithashtu kritikoi OSBE-në për “mbajtjen e një heshtjeje vdekjepruëse” në lidhje me veprimet e qeverisë ukrainase, duke argumentuar se “nuk ka vend as për bashkëpunim as për siguri” brenda organizatës.

Shefi i diplomacisë ruse pretendoi se SHBA-ja dhe aleatët e saj kanë shpërfillur marrëveshjet për kontrollin e armëve për ta kthyer NATO-n në “ballin politik” dhe se Lufta e Ftohtë është “ri-mishëruar”, por rrezikon të kalojë në një konflikt “të nxehtë”.

Ai gjithashtu kritikoi anulimin e vizës së zëdhënëses së Ministrisë së Punëve të Jashtme, Maria Zakharova, për të marrë pjesë në samit, e cila fillimisht u pranua.

Një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maltës për mediat lokale tha se viza e Zakharova-s u tërhoq pas kundërshtimit të tre vendeve anëtare të BE-së.

Lavrov mbërriti në Valletta gjatë natës, duke shënuar vizitën e tij të parë në një vend të BE-së që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë më shumë se 1 mijë ditë më parë.

Pjesëmarrja e ministrit të jashtëm në takim u prit me protesta, me delegacione të shumta që u larguan nga dhoma gjatë fjalimit të tij, duke përfshirë Ukrainën.