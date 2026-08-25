Rusia dhe Vatikani diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe

Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergey Lavrov u takua në Moskë me kryepeshkopin Richard Gallagher, sekretarin e Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
Lavrov tha se të dyja palët ishin takuar për herë të fundit pesë vjet më parë dhe se bota kishte ndryshuar ndjeshëm që atëherë, duke theksuar nevojën për të ruajtur një “dialog të besueshëm” me Vatikanin.
“Pavarësisht këtyre problemeve që po ndodhin në planetin tonë, ne kemi arritur të ruajmë një dialog të besueshëm dhe me respekt të ndërsjellë me Vatikanin dhe shpresoj se kjo do të ndihmojë në gjetjen e zgjidhjeve pozitive për problemet ekzistuese”, tha Lavrov.
Ai shprehu shpresën se bisedimet do të ndihmojnë në trajtimin e çështjeve në agjendën ndërkombëtare dhe do të çojnë në “të gjitha marrëveshjet e nevojshme”.
Gallagher falënderoi Lavrovin për ftesën dhe tha se dialogu dhe diplomacia janë më të rëndësishme se kurrë në kushtet e marrëdhënieve të vështira ndërkombëtare.
“Ne besojmë se në këtë klimë të vështirë të marrëdhënieve ndërkombëtare, dialogu është më i rëndësishëm se kurrë dhe se bota ka më shumë nevojë për diplomaci se kurrë”, tha Gallagher.
Ai tha se Selia e Shenjtë mbetet e përkushtuar ndaj dialogut dhe bashkëpunimit, pavarësisht konflikteve dhe vuajtjeve të vazhdueshme.
“Jemi të lumtur që, pavarësisht konfliktit dhe vuajtjeve, jemi në gjendje t’i flasim botës për paqen, realitetin e paqes, perspektivën e paqes dhe të jemi në gjendje të ushqejmë shpresën”, tha Gallagher.