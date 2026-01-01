Rusia i dorëzon SHBA-së prova për “sulmin” e Ukrainës ndaj rezidencës së Putinit

Rusia tha sot se i ka dorëzuar palës amerikane prova se sulmi i dyshuar me dronë i kryer këtë javë nga Ukraina kishte në shënjestër rezidencën e presidentit Vladimir Putin në rajonin Novgorod, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes publikoi në Telegram një video që tregonte një takim mes Igor Kostyukov, shefit të Drejtorisë Kryesore të Inteligjencës të Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë ruse, dhe një përfaqësuesi të zyrës së atasheut ushtarak amerikan në Moskë.
“Unë jam Igor Kostyukov, shefi i Drejtorisë Kryesore të Inteligjencës të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Rusisë. Ju kam ftuar për një çështje të rëndësishme. Dua t’ju informoj se kemi gjetur mbetje të mjeteve ajrore pa pilot që morën pjesë në këtë sulm”, tha zyrtari rus në hapje të takimit.
Ai i tregoi përfaqësuesit amerikan një pajisje, duke shtuar se në disa prej dronëve të rrëzuar sistemi i navigimit ishte ruajtur mirë.
“Në disa nga këta dronë, sistemet e navigimit janë ruajtur mirë dhe janë teknikisht funksionale. Deshifrimi i përmbajtjes së memories së këtyre kontrollorëve të navigimit, i kryer nga specialistët e shërbimeve speciale ruse, ka konfirmuar pa mëdyshje dhe saktë se objektiv i sulmit ishte kompleksi i ndërtesave të rezidencës së Presidentit të Federatës Ruse në rajonin Novgorod”, tha ai.
Kostyukov më pas ia dorëzoi pajisjen përfaqësuesit amerikan, duke i thënë: “Duam t’ju dorëzojmë këtë kontrollor dhe përshkrimin e tij të përgatitur nga specialistët tanë. Besojmë se ky hap do të ndihmojë në heqjen e çdo dyshimi dhe do të kontribuojë në zbardhjen e së vërtetës”.
Ministri i Jashtëm Sergey Lavrov tha të hënën se Kievi kreu një sulm me 91 dronë ndaj rezidencës shtetërore të Putinit në rajonin Novgorod natën e 29 dhjetorit. Sipas tij, të gjithë dronët u shkatërruan dhe nuk u raportuan viktima apo dëme nga mbetjet.
Ukraina mohon se ka kryer sulmin dhe akuzon Rusinë se po përpiqet të pengojë bisedimet e paqes.
Duke komentuar incidentin, presidenti amerikan Donald Trump tha se ai ishte “jo i mirë”.