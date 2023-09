Rusia kërkon t’i bashkohet këshillit të OKB-së për të drejtat e njeriut

Rusia po kërkon t’i bashkohet Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në një zgjedhje që do të shihet si një test kyç i pozitës së saj ndërkombëtare, raporton BBC. Ajo u përjashtua nga organi kryesor i OKB-së për të drejtat e njeriut prillin e kaluar pasi forcat e saj pushtuan Ukrainën.

Por tani diplomatët rusë po kërkojnë t’i bashkohen sërish këshillit për një mandat të ri tre-vjeçar. BBC ka marrë një kopje të letrës që Rusia po u qarkullon anëtarëve të OKB-së duke kërkuar mbështetjen e tyre. Votimi do të bëhet muajin e ardhshëm.

Në dokumentin e parë, Rusia premton të gjejë “zgjidhje adekuate për çështjet e të drejtave të njeriut” dhe kërkon të ndalojë që këshilli të bëhet një “instrument që i shërben vullneteve politike të një grupi vendesh”, që kuptohet si referencë për Perëndimin.

Diplomatët thanë se Rusia shpresonte të rifitonte njëfarë kredibiliteti ndërkombëtar pasi u akuzua për shkelje të të drejtave të njeriut në Ukrainë dhe brenda kufijve të saj. Provat e fundit të këtyre abuzimeve iu paraqitën këshillit të të drejtave të njeriut të hënën në një raport nga Komisioni i tij Hetimor për Ukrainën.

Erik Mose, kryetar i komisionit, tha se kishte prova të vazhdueshme të krimeve të luftës duke përfshirë torturën, përdhunimin dhe sulmet ndaj civilëve. Një raport dy javë më parë nga raportuesja speciale e OKB-së për Rusinë, Mariana Katzarova tha se situata e të drejtave të njeriut në Rusi ishte gjithashtu “përkeqësuar ndjeshëm” , ku kritikët e pushtimit iu nënshtruan arrestimeve, torturave dhe keqtrajtimit.

Këshilli i OKB-së për të drejtat e njeriut është i vendosur në Gjenevë dhe ka 47 anëtarë, secili i zgjedhur për një mandat tre vjeçar. Në zgjedhjet e ardhshme, që do të mbahen më 10 tetor, Rusia do të konkurrojë me Shqipërinë dhe Bullgarinë për dy vendet në këshill të rezervuara për vendet e Europës Qendrore dhe Lindore. /abcnews