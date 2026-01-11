Ryzen Mobile po vjen në soketat e desktopëve? Ndoshta po.

Jam ulur me Jason Banta, zëvendëspresident i AMD dhe menaxher i përgjithshëm i sektorit “Client”, dhe tema e bisedës është procesorët e desktopëve me soketë (fole). Një procesor desktopi me soketë do të thotë që ju duhet të jeni në gjendje të blini dhe të instaloni një zëvendësues, apo jo? Këtë po mendoja kur u ula. Por çipat mobilë (për laptopë) u shkojnë drejtpërdrejt prodhuesve të laptopëve.
Për momentin, AMD po e lë të hapur mundësinë që ju të mund të blini një pjesë laptopi Ryzen Mobile dhe ta vendosni atë në një soketë desktopi. Këtë nuk keni pasur mundësi ta bëni kurrë më parë… por në vitin 2026, kush e di?