Sajesa e frikshme: “Netanyahu ose Shfarosja Bërthamore”

Mesazhi i fushatës së kryeministrit izraelit, i cili paralajmëron për një “Holokaust të dytë”
Benjamin Netanyahu po e trazon klimën politike në Izrael disa ditë para zgjedhjeve parlamentare të vendit me një postim që përshkruan një shpërthim bombe bërthamore në Tel Aviv, me një foto të prodhuar me ndihmën e Inteligjencës Artificiale.
Netanyahu zgjodhi ta zbukurojë këtë postim me një referencë të gjerë për biznesmenin, mendimtarin dhe autorin Yuval Bloomberg, i cili i referohet luftës me Iranin, duke deklaruar për herë të parë se, pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve të ardhshme në SHBA, përpjekja për të parandaluar Teheranin të pajiset me një armë bërthamore duhet të vazhdojë.
Në të njëjtën kohë, Bloomberg është i kujdesshëm të qortojë qytetarët izraelitë në prag të zgjedhjeve, duke thënë se “shteti i Izraelit është në rrezik real dhe të prekshëm ekzistencial. Nëse iranianët pajisen me armë bërthamore, asgjë nuk do të ndryshojë më. Gjithçka është kaq e parëndësishme përballë rrezikut ekzistencial të Iranit dhe boshtit shiit”.
“Netanyahu, je histerik”
Ky postim i kryeministrit izraelit provokoi reagimin e menjëhershëm të kundërshtarit të tij kryesor politik për kryeministrin e vendit, Gadi Eisenkot, i cili tha: “Netanyahu është histerik”.
“Netanyahu, je histerik. Si në çdo zgjedhje, përsëri e njëjta metodë gënjeshtrash dhe terrori. Këtë herë – një kërcënim kundër qytetarëve të Izraelit me shkatërrim masiv. Dhe kjo pasi dështove të arrish qëllimet e luftës në Iran. Nga premtimet për fitore absolute shkove në ‘nuk do të dorëzohemi’. Kjo është e gjithë historia. Dështove. Dhe brenda dy ditësh, populli i Izraelit do të ta tregojë në votime. Ne do të formojmë qeverinë e ardhshme dhe do ta udhëheqim Izraelin drejt sigurisë dhe prosperitetit.”