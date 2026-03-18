Samsung ndalë prodhimin Galaxy Z TriFold në Korenë e Jugut

Sipas një raporti të ri nga vendi i origjinës së Samsung, Koreja e Jugut, Galaxy Z TriFold, telefoni i parë inteligjent i kompanisë me palosje të dyfishtë, do të ndërpritet rreth tre muaj pas lansimit të tij.
Samsung thuhet se do t’i japë fund shitjeve vendase të pajisjes më 17 mars.
Kompania është njohur për shitjen e telefonit disa herë, pasi e ka prodhuar vetëm në sasi tepër të vogla. Pra, ka pasur vetëm disa njësi në dispozicion, të cilat natyrisht u shitën menjëherë.
I njëjti burim thotë se shitjet do të vazhdojnë në SHBA, ku Galaxy Z TriFold u bë i disponueshëm më vonë se në Kore, por vetëm “derisa të shitet vëllimi aktual i prodhimit”.
Meqenëse supozojmë se vëllimi nuk është i lartë, nëse jeni në SHBA dhe dëshironi një TriFold, tani është koha ta merrni, përpara se Samsung ta ndërpresë zyrtarisht edhe atje.
Të thuash se ky ka qenë një lansim mjaft i çuditshëm do të ishte një nënvlerësim. Është pothuajse sikur Samsung ka shitur një seri prototipi prodhimi, dhe asgjë më shumë – sasitë e vogla të stokut në dispozicion tregojnë këtë, ashtu si edhe ndërprerja pas vetëm tre muajsh.
Shpresojmë që do të ketë një Galaxy Z TriFold 2 (ky është një emër qesharak) dhe do të ndihet më shumë si një produkt i mirëfilltë dhe më pak si një prototip.