Samsung përdor inteligjencën artificiale për të kontribuar në shoqëri, personalizim dhe përvoja të përmirësuara

Samsung prezantoi përfitimet e zbatimit të inteligjencës artificiale në krijimin e një përvoje të personalizuar dhe një shoqërie më gjithëpërfshirëse

Prezenca e inteligjencës artificiale kohëve të fundit ngjalli mjaft reagime që synojnë të përdorin fuqinë e saj. Ndërsa AI ka potencial të madh për të revolucionarizuar fusha të shumta, nga financat te mjekësia, implikimet e saj për elektronikën e konsumit që përdorni janë më pak të qarta. Potenciali i saj mbetet kryesisht i pashfrytëzuar, me shumë njerëz që nuk arrijnë të shohin arsyen e vërtetë që AI është mundësia më e madhe që nga shpikja e internetit.

Produktet dhe shërbimet janë nxitur për të shfrytëzuar potencialin e AI, por pa një qëllim apo vizion të qartë, dhe ka shumë raste ku nuk është e qartë sesi integrimi i AI në një pjesë të teknologjisë krijon përfitime të prekshme për shoqërinë. Në këtë nxitim për të adoptuar AI, është anashkaluar një mundësi e rëndësishme: personalizimi i vërtetë në pajisjet që njerëzit përdorin çdo ditë.

Pavarësisht ofrimit të opsioneve për personalizim, pajisjet elektronike të konsumit nuk mund të marrin parasysh ose të përshtaten me sfidat dhe prioritetet e një përdoruesi. Ndërsa AI është integruar në sektorë të ndryshëm, potenciali i saj i vërtetë transformues qëndron në përshtatjen e teknologjisë për të përmbushur nevojat, vlerat dhe stilet e jetesës specifike.

Tani kemi një shans për të ripërcaktuar marrëdhënien tonë me pajisjet tona. AI na jep mjetet dhe mundësinë për të riformuar teknologjinë në mënyrë që ajo të funksionojë jo vetëm për të gjithë, por për secilin prej nesh në mënyra unike. Duke shkuar përtej komoditetit, ai mund të përafrojë teknologjinë me narrativat tona unike. Inteligjenca artificiale duhet të mësojë më shumë rreth përdoruesit, dhe për këtë arsye të ofrojë një përvojë më të mirë me kalimin e kohës duke rritur njohjen – për shembull, duke njohur zërin tuaj më mirë me kalimin e kohës duke ndihmuar gjenerimin e zërit ose veçoritë e njohjes. Teknologjia e përmirësuar me inteligjencë artificiale, e zbatuar në mënyrë të menduar, do ta bëjë jetën më të mirë duke na mundësuar të orientojmë stilin e jetesës drejt asaj që është e rëndësishme për ne.

AI për përvoja të përmirësuara

Në Samsung, ne kemi investuar në kërkimin e AI për më shumë se një dekadë. Me kalimin e viteve, ne kemi evoluar gradualisht portofolin tonë të produkteve për të ofruar përmirësime të inteligjencës artificiale në çdo kategori, nga televizorët dhe frigoriferët te fshesat me korrent dhe telefonat inteligjentë. Çdo hap duhet të përmirësojë përvojën e përdoruesit në një mënyrë me ndikim, por të përgjegjshëm. Qasja jonë ndaj AI është zhvilluar me një mendje për aksesueshmërinë, qëndrueshmërinë dhe sigurinë, në mënyrë që të mund të heqim barrierat me të cilat përballemi çdo ditë dhe të frymëzojmë hapat e ardhshëm të shoqërisë. Sado që dëshironi të jetoni, teknologjia e personalizuar me AI mund të sigurohet që ta bëni atë sipas kushteve tuaja.

Për një shoqëri më të hapur dhe gjithëpërfshirëse, AI mund të ndihmojë teknologjinë të jetë më e aksesueshme. Në televizorët tanë më të fundit, si Neo QLED 8K QN900D, AI i konverton titrat në audio të folur për njerëzit me dëmtime shikimi. Telefonat tanë celularë përdorin gjithashtu AI për të gjeneruar automatikisht titra për njerëzit me dëmtim të dëgjimit gjatë telefonatave. Në gamën tonë të pajisjeve dixhitale, ne përdorim AI për të mundësuar hapjen e derës së frigoriferit pa duar për ata me dëmtim të lëvizshmërisë. Ne parashikojmë një botë ku të gjithë mund të shijojnë produktet tona. Teknologjia gjithëpërfshirëse është çelësi për demokratizimin e inovacionit kuptimplotë.

Për ata që kërkojnë një jetë në shtëpi pa stres, AI mund të eliminojë zhgënjimet e përditshme, të tilla si zvogëlimi i mbetjeve ushqimore duke kontrolluar frigoriferin për atë që ka dhe sa i freskët është, dhe më pas ta bëjë darkën më të lehtë ose më të shëndetshme duke rekomanduar receta. Platforma jonë SmartThings i bashkon në mënyrë inteligjente këto pajisje, së bashku me mijëra pajisje të pajtueshme, për një ekosistem shtëpiak të personalizuar dhe lehtësisht të kontrolluar.

Për ata që duan një mënyrë më efikase të jetesës në një kohë me kosto të shtuara të energjisë, AI Energy Mode i ndihmon pajisjet tona të ruajnë energjinë duke monitoruar përdorimin dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit dhe kostove.

Kërkimi në internet bëhet më intuitiv dhe i drejtpërdrejtë falë aftësisë së AI për të kuptuar se për çfarë po bëni gjeste në ekran.

Ne kemi zhvilluar gjithashtu Samsung Gauss, modelin tonë të AI që mund të gjenerojë tekst, kod dhe imazhe, të cilat mundësojnë mundësi të reja për produktivitet dhe kreativitet personal.

AI për shoqërinë

Është jetike që njerëzit të ndjehen të sigurt dhe të kontrolluar ndërsa eksplorojnë mundësitë që ofrohen nga AI dhe epoka e hiperlidhjes. Kjo është arsyeja pse ne kemi mbrojtur sigurinë e produkteve tona në të ardhmen, sepse vetëm nëpërmjet një sigurie të fortë mund të sigurohet privatësia.

Qasja jonë ndaj AI-së celulare i lejon përdoruesit të zgjedhin të mbajnë të dhënat e tyre më të ndjeshme në pajisjen e tyre, në vend të serverëve të largët ose në renë kompjuterike, ku mund të jetë më i prekshëm. Për të siguruar pajisjet e tjera të një përdoruesi, ne po zgjerojmë Samsung Knox, platformën tonë të sigurisë celulare të nivelit të mbrojtjes, në kategoritë e tjera të produkteve tona. Me Knox Matrix, pajisjet e lidhura në një ekosistem mund të mbrojnë njëra-tjetrën, me telefonat, televizorët dhe frigoriferët që punojnë së bashku për të parë kërcënimet kibernetike. në dhe ndërtimi i shërbimeve të AI që mund të funksionojnë në nivel lokal në pajisje, prapë të mësojnë për ju si përdorues dhe të ofrojnë të rejat më të fundit në inovacionin e AI, duke mbajtur të sigurta të dhënat e konsumatorit, është diçka për të cilën do të mbetemi të përkushtuar.

Përkthimi i potencialit të papërpunuar të AI në përvoja kuptimplote dhe përmirësimi i cilësisë së jetës në shkallë globale nuk është detyrë e thjeshtë. Ndërsa ne kemi një histori të pasur të risive në formë të njerëzve, ne kemi gjithashtu një filozofi të bashkëpunimit të hapur. Ekosistemi ynë i partnerëve siguron që përvojat të jenë sa më të pasura, të ndryshme dhe të rëndësishme që të jetë e mundur. Bashkëpunimi është çelësi për përshpejtimin e inovacionit në duart e konsumatorëve, veçanërisht në zhvillimin e teknologjisë AI, kjo është arsyeja pse ne po punojmë ngushtë me liderë të tjerë në AI, si Microsoft dhe Google.

Ndërsa AI transformon botën përreth nesh, nevojitet qëllim, ekspertizë dhe shkallë për të sjellë përfitimet e saj në jetën e njerëzve. Në Samsung, ne besojmë se AI shkon përtej pajisjeve – ajo duhet të ketë një ndikim të personalizuar në të gjitha fushat e jetës. Në këtë epokë të hiperlidhjes, ne do të përdorim teknologjinë AI për të mundësuar përvoja më të zgjuara, më të mira që e bëjnë jetën më të lehtë, më të pasur dhe më gjithëpërfshirëse për të gjithë. AI nuk ka të bëjë me atë që një pajisje mund të bëjë. Ka të bëjë me atë që njerëzit mund të bëjnë me mjetet e duhura.