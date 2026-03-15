Samsung prezanton funksionin “Inactivity Restart”

Prodhuesi i njohur i telefonave Samsung ka prezantuar një funksion të ri për pajisjet Galaxy, që do të rrisë sigurinë e përdoruesve.
Funksioni i quajtur “Inactivity Restart” bën që telefoni të rindizet automatikisht pas 72 orësh pa aktivitet.
Ky hap është i menduar për të mbrojtur të dhënat personale në rast se telefoni humbet ose vidhet.
Pas rindizjes, pajisja hyn në gjendjen “Before First Unlock” (BFU), ku biometria nuk funksionon dhe përdoruesi duhet të fusë PIN ose fjalëkalim për të pasur qasje në telefon.
Samsung njofton se ky funksion po vendoset fillimisht në modelet e fundit Galaxy dhe do të jetë i disponueshëm për më shumë pajisje përmes përditësimeve të ardhshme të softuerit.
Ekspertët e teknologjisë e vlerësojnë këtë hap si një përmirësim të rëndësishëm të sigurisë, duke e bërë më të vështirë përdorimin e pajisjeve nga persona të paautorizuar.