Samsung zbulon cilat aplikacione e mbështesin funksionin e lidhjes satelitore

Lidhja satelitore është veçoria tjetër e radhës në telefonat inteligjentë.
Samsung e solli këtë veçori në linjën Galaxy S25 dhe e zgjeroi më tej funksionalitetin në serinë Galaxy S26.
Tani, ekziston një opsion i ri në telefonat Samsung që ju tregon se cilat aplikacione mbështesin lidhjen satelitore.
Aplikacionet e listuara përfshijnë WhatsApp, X dhe X Lite, Google Messages, Google Maps, Facebook Messenger, Samsung Health dhe Weather.
Për më tepër, aty shfaqen edhe Google Play, Samsung Find, Find My Mobile dhe Samsung Account që mbështesin gjithashtu lidhjen satelitore.
Kjo mund të mos jetë lista gjithëpërfshirëse e të gjitha aplikacioneve që mbështesin këtë funksion, por liston aplikacionet që janë aktualisht të instaluara në telefonin tuaj.
Çfarë është lidhja satelitore dhe si funksionon ajo?
Lidhshmëria satelitore e Samsung u lejon disa telefonave inteligjentë Galaxy (seria S25/ S26 , modelet e serisë A më të lartë) të dërgojnë mesazhe ose tekst emergjence SOS nëpërmjet satelitit kur janë jashtë rrezes së celularit.
Kjo veçori funksionon duke u lidhur direkt me satelitët në orbitë të ulët.
Aktivizohet automatikisht kur telefoni juaj Samsung zbulon se nuk ka mbulim celular dhe kërkon një udhëzues për ta drejtuar telefonin tuaj në drejtim të satelitit më të afërt.
Mund të dërgoni mesazhe dhe të komunikoni në dy drejtime, duke ndarë vendndodhjen tuaj dhe natyrën e emergjencës.