Samsung zbulon ekranin OLED në kombinim për laptopë që mund të arrijë shkëlqim maksimal prej 1,600 nitësh

Disa javë më parë, VESA prezantoi një certifikim të ri të nivelit të lartë për ekranet e quajtur DisplayHDR True Black 1400, i cili rrit kërkesën për shkëlqim me 40% krahasuar me standardin e mëparshëm të lartë (e gjetët, tani është deri në 1,400 nit).
Samsung sapo njoftoi se ekrani i tij i ri OLED e ka fituar këtë certifikim dhe se tashmë po furnizon panele për prodhuesit e laptopëve.
Certifikimi kërkon që pikselët e zinj të mbeten në 0.0005 nit ose më të ulët, ndërsa pikselët e bardhë të shpërthejnë 1,400 nit në 10% të raportit të pikselëve (domethënë 10% e pikselëve të ekranit tregojnë të bardhë, pjesa tjetër tregojnë të zi).
Samsung e arriti këtë me një dizajn tandem – dy panele OLED të vendosura mbi njëri-tjetrin. Kjo mundëson një shkëlqim maksimal më të lartë, por ka edhe përfitime të tjera.
Meqenëse të dy panelet ndajnë ngarkesën e punës, nivelet e rregullta të shkëlqimit mund të arrihen me më pak stres në panele, transmeton Telegrafi.
Samsung thotë se në “kushtet tipike të shkëlqimit të funksionimit të laptopit”, paneli i ri tandem OLED ka më shumë se dyfishin e jetëgjatësisë së një paneli OLED me një pirg të vetëm.
Kompania përdori gjithashtu materiale të reja organike emetuese për të përmirësuar më tej performancën dhe për të zgjatur jetëgjatësinë e paneleve, përveç përfitimeve të dizajnit tandem.
Paneli i ri është tashmë i pranishëm në gjeneratën e 11-të të Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition. Është një ekran me prekje 16” me rezolucion 3.2K dhe shpejtësi rifreskimi 120Hz.
Është i markës PureSight Pro Tandem OLED nga Lenovo dhe ka certifikimin VESA DisplayHDR True Black 1400. Në shkëlqimin maksimal, mund të arrijë 1,600 nit.
Gjithashtu ka ngjyra të sakta me mbulim 100% të sRGB dhe DCI-P3 dhe mbulim 99% të AdobeRGB.
Laptopi mund të konfigurohet me një procesor Intel Core Ultra 7 ose 9 (356H ose 386H) dhe një GPU laptopi Nvidia GeForce RTX 5050 ose 5060 (të dyja me 8GB VRAM).
Memoria e sistemit është 32GB LPDDR5X (7,467MT/s, e salduar) dhe ka një SSD PCIe Gen 4 (TLC) 512GB ose 1TB.
Laptopi mat 17.2 mm të trashë dhe peshon 1.9kg me një bateri 92.5Wh. Më shumë detaje mbi lenovo.com.
Laptopët nga prodhues të tjerë do të përdorin gjithashtu ekranin e ri OLED tandem të Samsungut – modelet nga Asus, Dell dhe MSI pritet të mbërrijnë në gjysmën e dytë të këtij viti.