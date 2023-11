Sasia ditore e karbohidrateve që duhet të merrni për të humbur peshë

Nëse keni kërkuar informacione për humbjen e peshës në internet, ndoshta keni hasur në pikëpamje kontradiktore mbi rolin e karbohidrateve në humbjen e peshës.

Disa besojnë se karbohidratet janë të mira për shëndetin dhe humbjen e peshës, ndërsa të tjerët betohen se i konsumojnë gjithmonë. Pra, nëse keni qenë ndonjëherë konfuz se sa karbohidrate duhet të merrni për të humbur peshë, nuk jeni vetëm. Është e vërtetë që karbohidratet edhe mund t’i mbështesin dhe mund t’i pengojnë përpjekjet tuaja për humbje peshe – thelbi është të keni ekuilibrin e duhur në marrjen e karbohidrateve.

Dietologu i regjistruar si Destini Moody shpjegon se çfarë lloj karbohidratesh duhet të hani, si dhe sa karbohidrate duhet të hani në ditë, për të humbur peshë.

Pra, Eat This, Not That! Shkruan se nëse jeni një fanatik që doni shumë karbohidrate ose jeni nga ata që shmangin karbohidratet si murtaja, vazhdoni të lexoni për të zbuluar se sa karbohidrate duhet të konsumoni realisht, si për humbje peshe ashtu edhe për shëndet të mirë të përgjithshëm.

Karbohidratet përmenden shpesh si fajtori kryesor në shtimin e peshës. Megjithatë, ato janë një pjesë thelbësore e një diete të shëndetshme dhe të ekuilibruar. Sipas hulumtimeve, karbohidratet janë një burim i rëndësishëm karburanti për trupin duke ndihmuar në optimizimin e performancës së ushtrimeve dhe duke çuar në përmirësimin e menaxhimit të peshës.

Megjithatë, jo të gjitha karbohidratet krijohen të barabarta. Zgjidhni karbohidratet komplekse të shëndetshme nga drithërat, bishtajoret, frutat dhe perimet, në vend të karbohidrateve të rafinuara, të tilla si brumërat e pjekura, ëmbëlsirat dhe buka e bardhë.

“Sekreti është të dish se si t’i balancosh karbohidratet në vaktet ushqyese me makronutrientë tjerë dhe të zgjidhni burimet tuaja të karbohidrateve me mençuri, në mënyrë që t’i merrni të gjitha karbohidratet ushqyese që duhet të ofrojnë derisa menaxhoni me marrjen e kalorive”, ka shpjeguar Moody.

Nuk ka një qasje të vetme për marrjen e karbohidrateve. Udhëzimet më të fundit dietike për amerikanët rekomandojnë që shumica e njerëzve të shëndetshëm të marrin rreth 45 deri në 65 për qind të kalorive të tyre ditore nga karbohidratet. Vetëm mos harroni se të gjithë janë unik. Eksperimentoni me marrjen e karbohidrateve për të gjetur pikën e ëmbël që ushqen trupin tuaj duke ju ndihmuar të humbni kilogramët e tepërt.

“Nëse gjatë ditës merrni 2.000 kalori, duhet të merrni midis 900 dhe 1.300 kalori nga karbohidratet e shëndetshme. Kjo është rreth 225 deri në 325 gramë karbohidrate në ditë. Megjithatë, nevojat për karbohidrate mund të ndryshojnë në bazë të moshës, aktivitetit fizik, objektivave të peshës dhe gjendjes shëndetësore”, thuhet tutje.