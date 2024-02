Së shpejti përdoruesit e aplikacioneve të tjera të komunikimit do të mund të dërgojnë mesazhe tek përdoruesit e WhatsApp

Përdoruesit e një aplikacioni tjetër komunikimi do të mund të dërgojnë mesazhe me tekst, audio, video, imazhe dhe të dhëna tek një përdorues WhatsApp.

Kur jemi vetëm 1 muaj larg nga hyrja në fuqi e Aktit të Tregjeve Dixhitale në Europë (DMA), WhatsApp po përgatitet për të lejuar rrjetet e tjera të komunikimit në aplikacionin e saj.

Gjatë një interviste për Wired, një drejtues inxhinierie pranë WhatsApp, tha se kompania ishte gati të ofronte shkëmbim mesazhesh me platformat e tjera për 2 miliardë përdoruesit e saj.

Nën rregulloren e DMA, WhatsApp dhe Messenger duhet të hapin shërbimet e tyre për aplikacionet e tjera të komunikimit. Meta gjithashtu po punon për të ofruar diçka të tillë edhe në aplikacionin Messeger.

Kompanitë që duan që aplikacionet e tyre të shkëmbejnë mesazhe me ato të Meta do të duhet të nënshkruajnë një marrëveshje, detajet e së cilës nuk janë ende publike. WhatsApp do të kërkojë ekriptim fundor për të mundësuar ndërveprim.