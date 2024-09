Sëmundjet si ‘dënim me vd’ekje’ në Ga’za pasi lu’fta po shton ato

Në Gaza, sëmurja po bëhet gjithnjë e më shumë një dënim me vdekje për shkak të kolapsit të sistemit të kujdesit shëndetësor në mes të luftës Izrael-Palestinë.

Pacientët me kancer janë lënë pa trajtuar dhe poliomieliti është rishfaqur, me mjekë dhe infermierë ose të vdekur ose të paaftë për të punuar për shkak të shkatërrimit të spitaleve.

Edhe nëse konflikti do të përfundonte, sektorit të kujdesit shëndetësor do ti duheshin vite për t’u rindërtuar dhe vdekjet e parandalueshme do të vazhdonin.

Riham Jafari nga ActionAid Palestine deklaroi se njerëzit po vdesin çdo ditë për shkak të mungesës së aksesit në trajtimet bazë.

Pauzat e kufizuara në luftime kanë lejuar disa vaksina kundër poliomielitit, por kujdesi shëndetësor mbetet jashtëzakonisht i pamjaftueshëm.