Serbët pretendojnë se polici u soll keq me një fëmijë në Gazimestan, por videoja tregon të kundërtën

Grupe serbe në rrejte sociale kanë filluar publikimin e materialeve propaganduese lidhur me manifestimin e “Vidovdanit”.
Në një foto të publikuar në Telegram, propagandohet se një polic i Kosovës ka sjellje jo të mirë ndaj një fëmije, me përshkrimin “ Mos na i prek fëmijët”.
Në fakt polici që shihet në foto, në atë moment është duke biseduar në telefon dhe nuk ka asnjë kontakt me fëmijën apo burrin që ishte me të.
Por, nga video e atij momenti, situata është e kundërt.
Një tjetër pjesëtar i Policisë së Kosovës tregon kujdes ndaj një vajze të vogël e cila po qante që ishte në krahët e një burri serb në Gazimestan.
Policia e Kosovës ka arrestuar disa serbë gjatë përfundimit të manifestimit të “Vidovdanit” në Gazimestan.
Me këngë e lutje fetare ka përfunduar festa e serbëve në Gazimestan. Qindra serbë nga Kosova u mblodhën në shënimin e festës së ashtuquajtur “Vidovdan”.
Si shkak i mbledhjes së serbëve në Gazimestan, i cili ndodhet afër Obiliqit, u krijuan kolona të gjata në magjistralen Prishtinë-Mitrovicë.
Serbët manifestimin e “Vidovdnatit” përpiqet ta shfrytëzojnë për të dhënë mesazhe nacionaliste edhe përmes veshjeve me mbishkrime të ndryshme.
Por, Policia e Kosovës tash e sa vite merr masa që një gjë e tillë të parandalohet.