Shazam tani mund të përdoret direkt në ChatGPT

Shazam tani mund të përdoret direkt në ChatGPT

Tani përdoruesit e ChatGPT mund të identifikojnë këngët e tyre të preferuara pa pasur nevojë të hapin aplikacionin Shazam.

Apple ka integruar mjetin e njohjes së muzikës direkt në platformën e ChatGPT, duke e bërë më të thjeshtë dhe të shpejtë gjetjen e këngëve që dëgjojmë.

Përdoruesit mund të shkruajnë fjalët “Shazam, what’s playing?” ose të përdorin komandën /Shazam dhe ChatGPT do t’i tregojë menjëherë: emrin e këngës, artistin, kopertinën e albumit dhe statistikat e identifikimit.

Pas njohjes së këngës, përdoruesit mund të dëgjojnë paraprakisht këngën, ta ruajnë në bibliotekën e tyre Shazam ose të krijojnë listë të personalizuar në Apple Music. Integrimi është tashmë i disponueshëm në iOS, Android dhe ueb, dhe po shpërndahet gradualisht për të gjithë përdoruesit.

Ky hap e bën më të lehtë për fansat e muzikës të zbulojnë këngë të reja dhe të ndërveprojnë me ChatGPT në mënyrë më argëtuese dhe të menjëhershme.

