SHBA, anulohen mbi 15 mijë fluturime për shkak të stuhisë dimërore

Një stuhi e fuqishme dimërore që përfshiu juglindjen e SHBA-së ka shkaktuar anulime të më shumë se 15 mijë fluturimeve dhe mijëra vonesa, pasi bora, akulli dhe temperaturat e ulëta ndërprenë trafikun ajror, transmeton Anadolu.
Mbi 15 mijë fluturime, për në ose nga SHBA-ja janë anuluar dhe më shumë se 6 mijë janë vonuar, sipas “FlightAware”.
Që nga e diela, numri më i lartë i anulimeve u regjistrua në Aeroportin Ndërkombëtar Dallas-Fort Worth të Teksasit, me 828 fluturime të anuluara. Pas tij radhitet Aeroporti Ndërkombëtar Charlotte Douglas në Karolinën e Veriut me 751, Aeroporti Ndërkombëtar John F. Kennedy (JFK) në New York me 728, Aeroporti Ndërkombëtar Newark Liberty në New Jersey me 682 dhe Aeroporti Ndërkombëtar Hartsfield-Jackson Atlanta në Georgia me 680.
Disa linja ajrore të mëdha u prekën gjithashtu rëndë. American Airlines dhe Delta Air Lines kryesuan anulimet, me më shumë se 4 mijë fluturime të anuluara së bashku, ndërsa Southwest Airlines dhe United Airlines raportuan rreth 3 mijë anulime në total.
Ndërprerjet e aviacionit erdhën ndërsa një sistem stuhie i përhapur përhapi breshër, shi të ngrirë dhe borë të madhe nga jugu në New England. Shërbimi Kombëtar i Motit tha se reshjet dimërore do të vazhdonin deri të hënën në shumë zona, të ndjekura nga periudha të zgjatura me temperatura shumë të ulëta që mund të shkaktojnë “ndikime të rrezikshme në udhëtime dhe infrastrukturë”.
Më shumë se 820 mijë klientë mbetën pa energji elektrike në të gjithë vendin, sipas poweroutage.us.
Presidenti Donald Trump miratoi deklaratat e emergjencës për të paktën një duzinë shtetesh ndërsa ekipet dhe furnizimet federale të emergjencës ishin të para-pozicionuara në shumë shtete, tha Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS) në një deklaratë të dielën.