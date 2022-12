SHBA do t’i shesë sistem kundërtank Tajvanit të kërcënuar nga Kina – VIDEO

Departamenti Amerikan i Shtetit ka miratuar një vendim që t’i shesë Tajvanit një sistem për hedhjen e raketave kundërtank në mes të kërcënimit ushtarak në rritje nga Kina.

Departamenti tha të mërkurën se ky sistem dhe të gjitha pajisjet e lidhura me të, do të kushtonin rreth 180 milionë dollarë.

Ai është i aftë të shpërndajë mina kundërtank dhe kundër personelit qoftë nga një automjet tokësor ose nga helikopteri.

Njoftimi tregoi se Tajvani do të blinte versionin nga automjetet. Shumë ekspertë besojnë se Tajvanit i duhet më shumë angazhim për të penguar ose zmbrapsur një pushtim të mundshëm kinez.

Ditë më parë Kina dërgoi 71 avionë dhe shtatë anije në drejtim të Tajvanit në një shfaqje 24 orëshe të forcës drejtuar ishullit të vetëqeverisur që Kina pretendon se është territori i saj, tha të hënën Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit.

Ngacmimi ushtarak i Kinës ndaj Tajvanit është intensifikuar vitet e fundit, së bashku me retorikën nga udhëheqësit kryesorë se ishulli nuk ka zgjidhje tjetër veçse të pranojë sundimin eventual kinez.

Kjo ka bërë që krahu ushtarak gjithnjë e më i fuqishëm i Partisë Komuniste në pushtet, Ushtria Çlirimtare Popullore, të dërgojë aeroplanë ose anije drejt ishullit pothuajse çdo ditë.

Midis orës 6 të mëngjesit të së dielës dhe orës 6 të mëngjesit të së hënës, 47 avionë kinezë kaluan vijën mesatare të Ngushticës së Tajvanit, një kufi jozyrtar që dikur pranohej në heshtje nga të dyja palët, sipas Ministrisë së Mbrojtjes.

Kjo erdhi pasi Kina shprehu zemërimin ndaj dispozitave të lidhura me Tajvanin në një projekt-ligj vjetor të shpenzimeve të mbrojtjes të SHBA-së, në atë që është bërë një praktikë standarde kineze.

Kina gjithashtu kreu stërvitje ushtarake me zjarr të drejtpërdrejtë në gusht në përgjigje të vizitës së Kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA, Nancy Pelosi, në Tajvan.

Pekini i sheh vizitat nga qeveritë e huaja në ishull si njohje de fakto e Tajvanit si të pavarur dhe një sfidë ndaj pretendimit të Kinës për sovranitet.

Arms sale approval: The U.S. State Department has agreed to sell US$180 million worth of Volcano mine-laying systems to Taiwan. pic.twitter.com/xMN1NrBTIx

— IntelCrow (@intelcrows) December 29, 2022