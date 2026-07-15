SHBA-ja përfundon sulmet shtesë kundër Iranit

Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM) tha të martën vonë se ka përfunduar një raund shtesë sulmesh kundër Iranit, duke goditur “dhjetëra objektiva ushtarake” pranë Ngushticës së Hormuzit dhe zonave bregdetare iraniane, transmeton Anadolu.
“Avionët luftarakë, dronët dhe anijet detare amerikane lëshuan municione precize kundër bazave të raketave dhe dronëve iranianë, aftësive detare dhe sistemeve të mbrojtjes bregdetare gjatë valës shtatë-orëshe për të degraduar më tej aftësinë e Iranit për të kërcënuar anijet tregtare dhe ekipet civile”, tha CENTCOM-i në një deklaratë.
Sulmet erdhën në të njëjtën ditë kur forcat amerikane rifilluan një bllokadë detare kundër anijeve që kalonin nga ose drejt porteve dhe zonave bregdetare iraniane, sipas deklaratës.
“Forcat amerikane mbeten vigjilente, vdekjeprurëse dhe të përgatitura për të ekzekutuar operacione të drejtuara nga komandanti i përgjithshëm”, tha CENTCOM-i.
Presidenti amerikan Donald Trump tha më herët të martën se sulmet kundër Iranit do të vazhdojnë dhe do të intensifikohen në ditët në vijim, duke paralajmëruar se SHBA-ja do të fillojë të shënjestrojë termocentralet dhe urat e vendit javën e ardhshme nëse Teherani nuk kthehet në tryezën e negociatave.
Tensionet janë përshkallëzuar midis SHBA-së dhe Iranit për Ngushticën e Hormuzit në ditët e fundit, me të dyja palët që shkëmbejnë sulme pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që synonte t’i jepte fund konfliktit të tyre dhe të arrinte marrëveshje paqeje të qëndrueshme.
Ndërkohë, Irani i dërgoi letër OKB-së duke akuzuar SHBA-në për shkelje të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit që synonte t’i jepte fund luftës dhe për kryerjen e krimeve të luftës.