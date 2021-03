SHBA ofron 10 milionë dollarë shpërblim për informacionin mbi agjentin e Hezbollahut

Shtetet e Bashkuara të hënën ofruan një shpërblim prej 10 milion dollarësh për informacionin mbi një agjent të Hezbollahut i cili u dënua vitin e kaluar në vrasjen e ish-kryeministrit të Libanit Rafik Hariri.

Departamenti i Shtetit tha se shpërblimi do t’i jepet kujtdo që siguron informacion që pengon Salim Jamil Ayyashin të planifikojë ose të përfshihet në ndonjë sulm kundër shtetasve amerikan ose interesave amerikanë. Ayyash është një anëtar i vjetër i Njësisë 121 të Hezbollahut, një skuadër vrasjesh që departamenti tha se raporton te lideri i Hezbollahut Hassan Nasrallah.

Në njoftim thuhet se Ayyash dihet se ka qenë i përfshirë në përpjekjet për të dëmtuar trupat amerikane në të kaluarën. Një gjykatë ndërkombëtare e dënoi Ayyashin në mungesë dhe e dënoi atë me pesë burgime të përjetshme për akuzat në lidhje me bombardimin me kamion vetëvrasës të vitit 2005 në Bejrut që vrau Haririn dhe 21 persona të tjerë. Gjykata zbuloi se Ayyash drejtoi ekipin që kreu sulmin.

Përveç vendimit të saj në dhjetor 2020, gjykata me bazë në Hollandë lëshoi ​​urdhër-arreste të reja ndërkombëtare për Ayyashin dhe autorizoi prokurorin e saj që t’i kërkojë Interpolit të lëshojë “njoftime të kuqe” për vendet e saj anëtare që kërkojnë arrestimin e tij.

Tre anëtarë të tjerë të Hezbollahut ishin liruar në gusht nga të gjitha akuzat se ata gjithashtu ishin të përfshirë në vrasjen që tronditi Lindjen e Mesme. /Mesazhi.com