SHBA përgatitet për stuhi dimërore: Borë e dendur nga Teksasi deri në bregun lindor

Shtetet e Bashkuara po përgatiten për atë që pritet të jetë një nga stuhitë dimërore më të ashpra të dekadës së fundit.
Shtetet që nga Teksasi e deri në bregun lindor pritet të përballen me temperatura ekstreme të ulëta dhe reshje të dendura bore. Autoritetet kanë paralajmëruar se stuhia mund të shkaktojë ndërprerje të energjisë elektrike, probleme në transport dhe rreziqe për sigurinë publike.
Zyrtarët u kanë bërë thirrje qytetarëve të furnizohen me mjete emergjente dhe të shmangin udhëtimet e panevojshme gjatë ditëve në vijim.
Lidhur me situatën, raporton për Al Jazeera gazetarja Kristen Saloomey.